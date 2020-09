OGC Nice - PSG : Vieira peut trembler, Mbappé de retour

L’OGC Nice reçoit le PSG dimanche pour la 4e journée de Ligue 1. Comme le craignait Patrick Vieira, Kylian Mbappé va signer son retour à la compétition à l’Allianz Riviera.

Kylian Mbappé dans le groupe du PSG contre l’OGC Nice

Vainqueur du FC Metz mercredi (1-0), le PSG se déplace ce dimanche sur la pelouse de l’OGC Nice. Thomas Tuchel dispose d’un renfort de poids pour cette rencontre. Le coach du Paris Saint-Germain peut de nouveau compter sur Kylian Mbappé. Atteint du coronavirus, l’attaquant parisien n’avait pas encore débuté de rencontre depuis la reprise du championnat. Le retour du crack de 21 ans n’est pas une bonne nouvelle pour Patrick Vieira. Vendredi, le coach de Nice a laissé entendre que la présence de Mbappé pouvait lui poser des soucis. « S’il est là, on sera plus vigilant. On doit très bien défendre pour être dangereux », indiquait le coach du Gym en conférence de presse.

Mêmes peines pour Tuchel et Vieira

Alors qu’il enregistre le retour de Kylian Mbappé, Thomas Tuchel devra encore composer sans Neymar Jr. Comme le Brésilien, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa ont été suspendus pour plusieurs matchs par la LFP. Le technicien allemand a de nouveau convoqué Bandiougou Fadiga, auteur d’une entrée remarquée contre Metz. Comme son homologue parisien, Patrick Vieira compte également plusieurs absents. Trois Aiglons sont atteints de la Covid-19 (Claude-Maurice, Dolberg, Nsoki). Trois autres sont encore à l’infirmerie (Bambu, Barbosa, Boudaoui). Ce match comptant pour la 4e journée se jouera à huis clos pour des raisons sanitaires.

Le groupe du PSG :

Navas, Rico Bulka - Bakker, Dagba, Diallo, Florenzi, Kimpembe, Marquinhos - Draxler, Fadiga, Gueye, Herrera, Kapo, Ruiz, Verratti - Di Maria, Kalimuendo, Icardi, Mbappé, Sarabia.

Le groupe de l’OGC Nice :

Benitez, Cardinale - Atal, Dante, Lotomba, Pelmard, Kamara, Daniliuc, Pionnier - Thuram, Schneiderlin, Lees-Melou, Trouillet, Sylvestre, Kari - Maolida, Lopes, Ndoye, Gouiri, Guessand, Ben Seghir.