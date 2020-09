OM : Décès de Bertrand-Kamal, le club fait un beau geste

Bertrand-Kamal est décédé à 31 ans le 9 septembre des suites d’un cancer du pancréas. L’ OM, dont il était un des plus grands fans, a offert à ses parents un maillot dédicacé par les joueurs et floqué de son surnom.

L’ OM offre un maillot floqué « BeKa » aux parents de Bertrand-Kamal

Le décès de Bertrand-Kamal, candidat de "Koh-Lanta : Les 4 Terres", a attristé pas mal de monde, y compris les joueurs de l’ OM. Pour lui rendre hommage, l’Olympique de Marseille a décidé d’offrir un maillot floqué « BeKa » à ses parents. L’animateur Denis Brogniart a posté une photo sur laquelle on voit le maillot qui a été dédicacé par les joueurs de l’écurie phocéenne. Ému par ce geste, l’animateur a tenu à remercier les joueurs marseillais. De plus, une banderole sur laquelle était écrit « Bertrand-Kamal », entouré d'un coeur, a été déployée dans les tribunes de l’Orange Vélodrome.

Les parents de Bertrand-Kamal émus

Les nombreux messages de soutien postés à l’annonce du décès de Bertrand-Kamal ont touché sa famille. Pour manifester sa reconnaissance envers le geste de l’ OM, la soeur aînée de l’illustre disparu a posté : « Merci du fond du cœur pour mon petit frère ». Annick et Samir, parents de Bertrand-Kamal, ont également manifesté leur gratitude envers les nombreuses marques de soutien et de sympathie reçues dès le décès de leur fils. Dans une lettre publiée par le site Bien Public, le couple a exprimé une reconnaissance particulière envers le personnel soignant. « Nous connaissions bien notre fils, Bertrand-Kamal, mais nous n’avions pas pris mesure à quel point il était apprécié de tous. Nous ne sommes pas des spécialistes des réseaux sociaux, mais nous tenions à vous rendre l’amour que nous recevons dans cette épreuve », ont écrit Annick et Samir.