RC Lens - Bordeaux (2-1) : Gasset pas prêt d'oublier Ganago

Samedi, le RC Lens a confirmé son bon début de saison en s’imposant contre les Girondins de Bordeaux (2-1). Ignatius Ganago s’est encore illustré en inscrivant un but.

Le RC Lens enchaîne contre Bordeaux grâce à Ganago

Le RC Lens est en grande forme. Samedi à domicile, les Sang et Or se sont imposés (2-1) contre les Girondins de Bordeaux. Recruté cet été, Ignatius Ganago a encore été décisif avec Lens. L’attaquant camerounais a profité d’une maladresse de Rémi Oudin pour ouvrir le score au retour des vestiaires (47e). L’ancien niçois a ensuite provoqué le penalty transformé par Gaël Kakuta (59e). Avec cette nouvelle réalisation, l’attaquant de 24 ans en est déjà à 3 buts en 4 matchs de Ligue 1 cette saison. Par cette performance, le Camerounais a mis fin à l’invincibilité des hommes de Jean-Louis Gasset. Avant ce déplacement à Bollaert, les Girondins n’avaient concédé aucun but et n’avaient pas encore goûté à la défaite.

Franck Haise mesuré après Bordeaux

Grâce à ce troisième succès de rang, le RC Lens est provisoirement dauphin de l’AS Saint-Étienne, actuel leader. Mais pour Franck Haise, il est encore tôt pour « s’enflammer ». Le coach des Sang et Or préfère noter la marge de progression de son groupe. Il avoue sa surprise de se retrouver sur le podium après quatre journées de championnat. « Je pense que les gens sont surpris de nous voir là. Ils ne s’attendent peut-être pas à voir un promu en haut avec 9 points. Je suis moi-même agréablement surpris car en commençant un championnat, on a toujours un peu de doute. Je suis un peu surpris, mais surtout très satisfait », a lâché l’entraîneur de Lens cité par Lensois.com.