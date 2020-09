OL Mercato : Offensive imminente pour Alexander Sörloth ?

L’ OL s’active pour recruter un attaquant avant la fin du mercato. La dernière cible en date des recruteurs de l’Olympique Lyonnais serait Alexander Sörloth (24 ans), joueur de Crystal Palace.

OL : Alexander Sörloth dans le viseur

À l’ OL, la politique de dégraissage est en marche. Martin Terrier a été vendu au Stade Rennais FC, Ciprian Tatarusanu à l’AC Milan, Bertrand Traoré à Aston Villa… D’autres joueurs, et non des moindres, pourraient être vendus avant la fin du mercato estival le 5 octobre : Memphis Depay, Moussa Dembélé, ainsi que Houssem Aouar qui aurait déjà trouvé un accord avec Arsenal. Pour compenser le départ de ces joueurs, l’ OL doit se renforcer. Rudi Garcia souhaiterait en priorité un élément offensif. Pour signer l’oiseau rare, les recruteurs lyonnais seraient attirés par le profil d’Alexander Sörloth, attaquant de Crystal Palace prêté à Trabzonspor depuis l’été dernier (août 2019). Un prêt valable jusqu’en juin 2021 et assorti d’une option d’achat que le club turc ne pourra pas lever. Une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais ? Pas forcément.

Deux difficultés dans le dossier Alexander Sörloth

Auteur de 33 buts en 49 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, Alexander Sörloth aurait également attiré les convoitises des recruteurs du Red Bull Leipzig. D’après Le Progrès, le club allemand serait même très actif sur le dossier. De plus, il va falloir aligner 30 millions d’euros pour signer l'international norvégien (24 sélections). En ces temps de crise économique, ce prix pourrait freiner les ardeurs de l’ OL, même si les départs déjà enregistrés et ceux à venir devraient fournir les moyens de recruter.