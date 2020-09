Stade rennais : Stéphan entérine le transfert de Mendy à Chelsea

Le Stade rennais va bien perdre Edouard Mendy et c’est son entraîneur Julien Stéphan qui vient de le confirmer. Le club breton est officiellement lancé à la recherche d’un nouveau portier comme cela se savait depuis déjà un moment.

Stade rennais, Julien Stéphan confirme pour Mendy

C’est pratiquement terminé pour Edouard Mendy et le Stade rennais. Le portier sénégalais va bien quitter la Bretagne pour la Grande-Bretagne où l’attend un contrat avec les Blues de Chelsea. L’ancien gardien du Stade de Reims a fait l’objet d’un accord entre les deux clubs pour son départ. Même si c’est Chelsea, qui doit annoncer la nouvelle en premier, l’évocation d’un départ pratiquement assuré du gardien par l’entraîneur rennais lève tous les doutes.

Au micro de Téléfoot, Julien Stéphan a bien fait savoir que son gardien Edouard Mendy va bien rejoindre Chelsea. Ensuite, le technicien des Rouge et noir a fait l'annonce de ce que Rennes cherchait maintenant un gardien de but pour remplacer Mendy. Rennes est sur Rui Silva de Grenade et sur Alfred Gomis de Dijon. Ces transferts de Mendy et Niang vont permettre de renflouer un peu plus les comptes du club, nécessaire pour la suite du mercato. M’Baye Niang plait à West Bromwich Albion, club de Premier League. Des négociations sont en cours, mais le joueur a déjà été littéralement retiré du groupe Rennais. Cela fait près de 3 matchs que l’entraîneur du Stade rennais ne l’a plus mis dans ses plans. On imagine qu’il veut lui éviter des blessures qui rendraient impossible son départ.

Le SRFC brille face à l'As Monaco 2-1

Samedi nuit, le Stade rennais s’est offert la première palace du championnat Ligue 1 grâce à son succès face à l’As Monaco. Sans Mendy ni Niang, les deux Sénégalais annoncés sur le départ, le Stade rennais s’est imposé 2-1. Wissam ben Yedder avait marqué à la 28e minute pour l’ As Monaco, Steven Nzonzi et Adrien Truffert ont égalisé avant de donner la victoire aux Rouge et Noir.