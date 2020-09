ASSE Mercato : Miguel Trauco confirme, son sort déjà scellé

Un an après son arrivée, Miguel Trauco est déjà sur le départ à l’AS Saint-Étienne. Dans une sortie sur les réseaux sociaux, le latéral péruvien l’a confirmé. Le joueur a également fait le point sur son dossier à l’Olympiakos.

Miguel Trauco condamné à quitter l’ASSE

Recruté en provenance de Flamengo l’été dernier, Miguel Trauco ne disputera pas une deuxième saison avec l’AS Saint-Étienne. C'est ce qu'aurait décidé Claude Puel, le coach de l’ASSE depuis octobre. Le technicien castrais veut se séparer de plusieurs joueurs cet été, dont le latéral péruvien. Pour Puel, il doit s’agir d’un aller sans retour. Chose qu’a confirmée l’ancien de Flamengo dans un live sur Instagram. « L’ASSE veut me transférer […] Le club ne veut pas me prêter, il veut me vendre », a confié le défenseur encore sous contrat à Saint-Étienne jusqu’en 2022. Dans sa sortie, le tricard stéphanois s’est aussi exprimé sur son transfert à l’Olympiakos.

Retrouvailles en vue avec M’Vila à l’Olympiakos ?

L’Olympiakos, le club grec, est présenté depuis quelques mois comme un sérieux prétendant de Miguel Trauco. En Grèce, le Péruvien pourrait retrouver Yann M’Vila, un autre indésirable de Claude Puel. Mais le latéral ne retrouvera pas son ancien coéquipier chez le champion de Grèce cet été. « Mes contacts avec Olympiakos n'ont pas abouti pour des raisons que je ne veux pas divulguer [...] Mon avenir est incertain », a indiqué l’arrière gauche. Reste plus qu’à attendre d’autres offres pour savoir où Trauco pourrait déposer ses valises.