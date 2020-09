OL Mercato : Latéral, des touches pour Juninho au SRFC ?

Avec les départs de Rafael et Kenny Tete, l’ OL doit se trouver un nouveau latéral droit. L’Olympique Lyonnais pourrait piocher du côté du Stade Rennais pour s’offrir un nouvel arrière droit.

Deux cibles pour l’ OL au Stade Rennais

La fin du mercato promet d’être agitée du côté de l’Olympique Lyonnais. Après les ventes de Bertrand Traoré, Rafael, Kalulu, Tete, Tatarusanu et Marçal, la direction des Gones veut compenser ces départs. L’Allemand Julian Pollersbeck a déjà été recruté pour remplacer Tatarusanu en tant que doublure d’Anthony Lopes. Autre poste à doubler, celui de latéral droit. Pour le moment, Léo Dubois est le seul arrière droit dont dispose Rudi Garcia. Les lyonnais pourrait piocher au Stade rennais pour lui trouver un remplaçant. L’Équipe assure ainsi que les dossiers de deux joueurs du SRFC sont à l’étude à Lyon. D’après le quotidien sportif, il s’agit d’Hamari Traoré (28 ans) et Brandon Soppy (18 ans).

Reine-Adélaïde inclus dans le deal ?

En quête d’un latéral, l’ OL pourrait renoncer à un joueur prometteur pour signer la doublure de Dubois. Le journal indique que Lyon n’exclut pas d’inclure Jeff Reine-Adélaïde dans le deal. Désireux de partir, le milieu lyonnais intéresse le Stade rennais. Mais la direction des Gones réclame 30 millions d’euros pour lâcher le joueur de 22 ans. Un montant que ne peut offrir le SRFC. Le club breton pourrait donc débourser moins en acceptant de céder l’un de ses deux latéraux. Reste plus qu’à savoir qui d’Hamari Traoré ou de Brandon Soppy sera sacrifié. Le premier est le titulaire au poste. Le Malien a récemment prolongé son contrat avec les Rouge et noir. Quant au second, il est le remplaçant de Traoré et entre dans la dernière année de son contrat.