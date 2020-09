ASSE : Le retour des indésirables contre le FC Nantes ?

L’ ASSE se déplace pour affronter le FC Nantes ce dimanche pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Claude Puel, entraîneur de l’AS Saint-Étienne, va-t-il aligner certains joueurs écartés depuis le début de la saison ?

Quel début de saison pour l’ ASSE ?

En ce début de saison, l’ ASSE apparaît comme l’une des formations les plus en forme de Ligue 1. En attendant d’affronter le FC Nantes ce dimanche dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1, l’ AS Saint-Étienne enregistre 3 victoires en autant de matchs, contre le FC Lorient, le RC Strasbourg et l’OM. Il faut noter que les Stéphanois ont battu ces équipes sur le même score de 2 buts à 0. Un bilan qui montre la grande forme des joueurs de Claude Puel en ce début de saison. « Beaucoup de bonnes choses ont été instaurées depuis la reprise de l’entraînement. Tout le monde a joué le jeu, y compris ceux qui ne sont pas convoqués ces derniers temps comme je l'ai déjà dit. À L’Étrat, on effectue des entraînements de qualité. On est des privilégiés d’entraîner ce groupe-là », s'est félicité le coach ligérien qui sait qu’on ne change pas une équipe qui gagne.

Des changements dans le onze stéphanois contre le FC Nantes ?

Mais Claude Puel pourrait être obligé de faire des changements dans son groupe malgré son début de saison tonitruant. En effet, après avoir battu l’ OM, jeudi soir en match en retard de la première journée de Ligue 1, l’ ASSE est attendue à Nantes ce dimanche pour la 4e journée. Un enchaînement qui pourrait peser lourd dans les jambes des jeunes talents stéphanois et Claude Puel n’avait pas manqué de s’inquiéter à ce sujet après la victoire face l’Olympique de Marseille. De plus, l’effectif ligérien a laissé quelques plumes lors de cette rencontre. Le capitaine Mathieu Debuchy a abandonné ses coéquipiers dès la 9e minute de jeu. Selon L’Équipe, le joueur de 35 ans aurait été victime d’une lésion musculaire à la cuisse. Charles Abi a également quitté ses coéquipiers à la 71e minute, après un tacle de Bouna Sarr. Toujours d’après le quotidien sportif, le jeune attaquant stéphanois de 20 ans souffre « d’une entorse interne du genou gauche » et pourrait être indisponible pendant 4 semaines. Face à cet enchaînement des matchs et à ces forfaits de joueurs pour blessure, Claude Puel n’exclut donc pas de réintégrer des joueurs écartés depuis le début de la saison pour affronter le FC Nantes. « Nous verrons pour Nantes qui aligner », a déclaré l’entraîneur forézien dans les médias de l’ ASSE. Ainsi, des joueurs dont le transfert avait été annoncé imminent pourraient être alignés ce dimanche.