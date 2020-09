Stade Rennais FC Mercato : Simakan, un dossier déjà foireux

Le Stade Rennais FC aimerait attirer Mohamed Simakan. Mais deux bonnes raisons pourraient convaincre les recruteurs du SRFC de renoncer à la piste menant au défenseur polyvalent du RC Strasbourg.

Mohamed Simakan, nouvelle cible du Stade Rennais FC ?

Mohamed Simakan dispose d’un bon de sortie du RC Strasbourg cet été. Une nouvelle que le Stade Rennais FC ne s’est pas fait répéter deux fois. Selon Téléfoot, les recruteurs bretons, toujours en quête d’un second défenseur central après avoir signé Nayef Aguerd en provenance du Dijon FCO, se seraient lancés aux trousses du joueur polyvalent du RC Strasbourg (latéral droit ou défenseur central). Mais le SRFC pourrait rapidement renoncer au dossier pour des raisons sportives et économiques.

Mohamed Simakan, un profil qui ne convient pas au SRFC

Mohamed Simakan est un bon joueur. La preuve, les nombreux clubs qui aimeraient le signer cet été. Mais il ne serait pas le joueur idéal pour le projet sportif du Stade Rennais FC. Engagé en Ligue des champions, le club breton souhaiterait signer un défenseur central expérimenté et capable de rassurer ses coéquipiers lors des grands soirs de match de la compétition européenne. Or, le Strasbourgeois est très jeune (20 ans), et il n’a aucune expérience de la Ligue des champions. Autre blocage sportif, malgré sa polyvalence, Mohamed Simakan ne pourrait pas être signé pour renforcer le poste de latéral droit. À ce poste, le SRFC ne manque pas de monde avec le titulaire Hamari Traoré, qui a récemment prolongé jusqu'en 2023, et les jeunes prometteurs Sacha Boey et Brandon Soppy.

Les Rennais freinés par le prix du Strasbourgeois ?

Marc Keller a ouvert la porte de sortie à Mohamed Simakan cet été. Mais le président du RC Strasbourg et son staff n’ont aucune intention de brader leur joueur. Pour céder le défenseur, les dirigeants alsaciens réclament pas moins de 15 millions d’euros. Un prix qui ne devrait pas encourager le Stade Rennais FC à foncer, après avoir mis plus de 30 millions d’euros pour signer Serhou Guirassy (ex-Amiens SC), Martin Terrier (ex-OL) et Nayef Aguerd (ex-Dijon FCO). Un boulevard serait ainsi laissé à l’Atalanta Bergame, annoncé d’ailleurs sur le point de trouver un accord avec le club alsacien, après avoir convaincu le prodige strasbourgeois.