OM Mercato : offre de 13M€ pour Luis Suarez, Watford répond

Luis Suarez sera-t-il « le grand attaquant » tant recherché par l’ OM ce mercato estival ? Une proposition de 13 millions d’euros des dirigeants de l’ Olympique de Marseille aurait été envoyée à Watford. La réponse du club anglais est connue et c’est au moins 20 millions d’euros qu’il faudra mettre sur la table.

Villas-Boas a dépoussiéré un vieux dossier de Zubizarreta

André Villas-Boas ne lâche pas, il veut toujours son avant-centre qui va épauler Dario Benedetto dans le secteur offensif de son équipe. En manque de solution depuis plusieurs semaines alors que le championnat a déjà repris, le portugais a du replonger dans des dossiers ébauchés par Andoni Zubizarreta et lui-même avant le départ de l’espagnol. C’est le nom de Luis Suarez qu’il a ressorti, joueur pour lequel une stratégie avait déjà été élaborée. Le duo Zubizarreta - Villas-Boas avait prévu de convaincre l’attaquant colombien avant de parler avec les décideurs marseillais et par la suite ceux de Watford. Il faut croire que la manœuvre a fonctionné puisque la direction sportive actuelle de l’ OM a fait un grand pas sur ce dossier.

L' Olympique de Marseille propose 13 millions d'euros

Selon L’Équipe, l’ Olympique de Marseille a fait une proposition de 13 millions d’euros au club anglais. Cela suppose donc que Luis Suarez a donné son accord pour venir dans la cité phocéenne et que les dirigeants de l’ OM ont aussi été convaincus par son profil. L’attaquant de 22 ans affiche à son compteur, pour la saison de son prêt à Saragosse, quelques 19 buts marqués en 38 matchs toutes compétitions confondues. Ces statistiques semblent avoir parlé pour lui avec un club phocéen en ordre de bataille pour l’extirper de Watford qui va vivre cette saison 2021 en Championship (deuxième division anglaise). L’offre des dirigeants de l’ OM n’a cependant pas recueilli l’assentiment de leurs homologues anglais. La même source indique que Watford réclame un montant de 20 à 25 millions d’euros.

OM Mercato, Villas-Boas va-t-il abandonner la piste Luis Suarez ?

André Villas-Boas a fait une partie du chemin pour s’offrir son « grand attaquant », mais il est encore loin, voir très loin, de pouvoir l’aligner sur un terrain de football. De toutes les pistes prêtées à l’ Olympique de Marseille, celle menant à Luis Suarez semble la plus crédible. Le natif de Santa Marta (ville située dans la mer des Caraïbes en Colombie) est le seul attaquant ciblé par les Phocéens à avoir fait l’objet d’une offre. André Villas-Boas va-t-il pousser ses dirigeants à aller plus loin où la situation économique difficile du club marseillais va-t-elle de nouveau le pousser à se résigner ? Il faut noter que l’ Olympique de Marseille joue la Ligue des Champions cette saison et qu’il a pour ce faire besoin d’un effectif consolidé pour espérer faire bonne figure sur le plan européen.