Ex- PSG Mercato : Inquiétude pour Edinson Cavani en Uruguay

Sans club depuis l’expiration de son contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani commence à inquiéter dans son pays. Oscar Tabarez, le sélectionneur de l’Uruguay, ne l’a pas convoqué pour la prochaine trêve internationale.

Edinson Cavani écarté en sélection nationale

Plus de deux mois après son départ du PSG, Edinson Cavani ne s’est toujours pas trouvé de nouveau club. S’il ne manque pas de prétendant, l’avant-centre de 33 ans se montre gourmand au niveau des prétentions salariales. Les clubs dont il est la cible ne sont pas du calibre du Paris Saint-Germain. Que ce soit l’Atlético Madrid, Naples, la Roma ou récemment le Benfica Lisbonne, aucun d’entre eux ne peut lui offrir ce qu’il percevait à Paris. Alors qu’il peine désormais à se trouver un club, El Matador vient de perdre sa place en équipe nationale. Oscar Tabarez a décidé de ne pas le convoquer pour la prochaine trêve internationale. Les 8 et 13 octobre prochains, l’Uruguay affronte le Chili et l’Équateur. Des affiches qui comptent pour les éliminatoires du Mondial 2022.

Oscar Tabarez préoccupé par le cas Cavani

Pour le sélectionneur de l’Uruguay, le motif est tout trouvé pour ne pas convoquer Edinson Cavani à ces rendez-vous. L’ancien attaquant du PSG manque de rythme. Il n’a plus disputé de rencontre depuis le 4 mars lors d’un succès contre l’OL en Coupe de France. Pour Oscar Tabarez, le joueur a intérêt à se trouver un club pour revenir en sélection. « Cavani est dans un contexte vraiment difficile, loin de la normalité pour un footballeur qui se prépare à être au plus haut niveau, à travailler avec son équipe dans une forme de continuité […] Laissons de côté le cas de Cavani, qui est préoccupant », a déclaré le technicien de 73 ans à l’agence EFE.