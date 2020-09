PSG-OM : Sanction tombée contre l’arbitre Jérôme Brisard ?

Le Classique PSG-OM (0-1, 3e journée de Ligue 1) n’a pas encore fini de faire parler. Cette fois, c’est l’arbitre Jérôme Brisard qui fait les choux gras des commentaires, suite à son envoi en Ligue 2. Une décision de la FFF qui a tout l'air d'une sanction...

De PSG-OM en Ligue 2 pour Jérôme Brisard !

Jérôme Brisard est passé de la cime à l’abîme. Après avoir arbitré le Classique PSG-OM, l’arbitre a été envoyé en Ligue 2 ce week-end pour diriger le match entre le FC Sochaux et Rodez. Jérôme Brisard n’avait plus arbitré un match de Ligue 2 depuis près de deux ans. D’où des questions sur la décision de la Fédération Française de Football (FFF), surtout que cette décision survient très peu de temps après les nombreuses plaintes au sujet des coups de sifflet de cet homme en noir lors du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. On se demande notamment s’il ne s’agit pas d’une sanction contre l’arbitre dont les décisions lors du Classique n’avaient pas fait l’unanimité. La Fédération a répondu à cette question.

Pas de sanction contre l’arbitre Jérôme Brisard

Jérôme Brisard a eu du mal à contenir les joueurs lors du PSG-OM. La rencontre a été émaillée de plusieurs faits de jeu souvent éloignés de l’esprit sportif (insultes et menaces entre Neymar et Alvaro Gonzalez, accrochage physique entre Layvin Kurzawa et Jordan Amavi, crachat d’Angel Di Maria vers Alvaro Gonzalez, second but injustement refusé à l’OM…). Pour calmer les joueurs, l’arbitre a distribué 10 cartons jaunes et 5 cartons rouges. Pour plusieurs spécialistes, l’arbitrage a été mauvais. C’est dans ce contexte que Jérôme Brisard est envoyé en Ligue 2 ce week-end. Une sanction qui ne dit pas son nom ? « L'affectation de M. Brisard ce samedi en Ligue 2 n'était en rien une sanction. Cette désignation avait été décidée avant PSG-OM et a été maintenue. M. Brisard sera également sur le pont en Ligue Europa jeudi », a répondu le service communication de la FFF dans les colonnes de L'Équipe.