OM : Buteur, Papin s’enflamme pour un prodige de Ligue 1

En quête d’un buteur supplémentaire cet été, l’ OM pourrait se tourner vers Irvin Cardona, l'attaquant du Stade brestois. Jean-Pierre Papin, ancienne gloire de l’Olympique de Marseille, est sous le charme de ce buteur de 23 ans.

L’ OM en quête d’un nouvel attaquant

Malgré la crise qui sévit depuis l’été dernier et qui s’est aggravée avec la situation sanitaire, l’ OM a réalisé un recrutement estival intéressant. Les recruteurs de l'Olympique de Marseille ont signé le milieu défensif Pape Gueye (arrivé libre du Havre AC), le défenseur central Leonardo Balerdi (prêté par le Borussia Dortmund) et le latéral gauche Yuto Nagatomo (arrivé libre de Galatasaray). Mais André Villas-Boas réclame toujours des joueurs, surtout en attaque, pour épauler Dario Benedetto. Pablo Longoria multiplie les pistes (Boulaye Dia, El Bilal Touré, Mariano Diaz…) et la dernière en date serait Luis Suarez, attaquant de Watford. Selon les toutes dernières rumeurs, l’ OM a proposé 13 millions au club de Championship pour lui céder le buteur colombien. Une offre refusée par les Hornets qui réclameraient 20 à 25 millions d’euros pour Luis Suarez. Un refus qui pourrait inciter les recruteurs marseillais à prêter attention aux propos de Jean-Pierre Papin sur Irvin Cardona, buteur du Stade brestois.

Jean-Pierre Papin emballé par Irvin Cardona

Irvin Cardona avait marqué au Vélodrome lors de la réception du Stade brestois la saison dernière. La semaine passée, il a réalisé une magnifique reprise de volée au second poteau sur la pelouse du Dijon FCO. De l’avis de tous les observateurs, cette volée est pour l’instant le plus beau but de la nouvelle saison. Un but qui n’a pas laissé Jean-Pierre Papin indifférent. Spécialiste de ce genre de but du temps où il était joueur, l’ancien buteur emblématique de l’ OM s’est enflammé pour Irvin Cardona dans les colonnes de L’Équipe. « Il est magnifique. Sa course d'élan est parfaite, il prend le temps de s'équilibrer en sautant. Je n'en ai pas marqué des comme ça, mais c'est vrai qu'il a mon style. C'est un buteur d'aujourd'hui qui ressemble à ceux d'hier. Il possède une bonne frappe, aime prendre les espaces, faire des appels et des contre-appels », a déclaré le Ballon d’Or 1991. Son entraîneur Olivier Dall'Oglio ne croyait pas si bien dire, lui qui la saison dernière déjà comparait Irvin Cardona à Jean-Pierre Papin. Mais s’ils décident de le signer, les recruteurs de l’ OM devront se dépêcher. L’OGC Nice est déjà annoncé aux trousses du prodige brestois de 23 ans, auteur de 7 buts et de 3 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière.