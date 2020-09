PSG-OM : L’émir du Qatar tape du poing sur la table

Le Classique PSG-OM ne fait pas seulement parler en France, mais aussi au Qatar, dont l’émir est le propriétaire de la formation parisienne. Le souverain qatari ne serait pas du tout content du comportement de ses joueurs.

PSG-OM : des Parisiens très peu ambitieux

Battu par le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions, le PSG a été chambré par Dimitri Payet, qui était donc attendu de pied ferme par les joueurs de Thomas Tuchel lors du Classique PSG-OM (0-1, 3e journée de Ligue). Mal en a pris aux Parisiens. Occupés à faire payer le meneur de jeu de l’OM, Neymar et ses coéquipiers ont carrément déjoué. Au final, le Paris Saint-Germain a été battu par le rival héréditaire, une grande première depuis novembre 2011. Pour plusieurs observateurs, les hommes de Thomas Tuchel ont livré une prestation honteuse et donné l’image d’un club qui ne peut pas être un candidat sérieux au sacre en Ligue des champions, grand objectif du projet QSI. « Parler de honte pour le PSG-OM, le mot est fort. C’était musclé, mais on s’en doutait, on le sentait », a regretté Philippe Sanfourche dans l’émission "On refait le match" sur RTL, avant d’indiquer que « les provocations de Dimitri Payet avaient été bien reçues par le vestiaire parisien, et c’était évident qu’ils voulaient se farcir le joueur marseillais ». Mais pour le journaliste, « la question est de savoir si quand tu revendiques être dans la cour des grands parce que tu as fait une finale de la Ligue des champions, ton ambition ultime ça doit être d’essayer de faire les chevilles de Dimitri Payet ». Le confrère pense que non et soutient que « les joueurs du PSG se sont trompés de match. Cela s’est retourné contre eux, car ils ont perdu le match, ils ont perdu en image et en crédibilité et Paris a aussi perdu des joueurs ».

Le Qatar mécontent de la prestation du PSG

Le manque d’ambition des Parisiens, occupés à se venger de Dimitri Payet au lieu de chercher à remporter le Classique PSG-OM aurait été ressenti comme une gifle par le Qatar. L’émir aurait été très déçu de voir son équipe, pour laquelle il a beaucoup investi afin de lui donner une dimension européenne, manquer d’ambition à ce point. « A l’arrivée ça remonte tranquillement jusqu’à Doha, car là-bas ils ne regardent pas 50.000 matchs par saison, mais PSG-OM oui ils regardent. Et ce match, il ne plait pas. Car les valeurs qui doivent être véhiculées par le PSG c’est tout sauf ça », a expliqué Philippe Sanfourche.