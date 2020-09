Stade Rennais Mercato : Stéphan évoque le remplaçant de Mendy

Edouard Mendy, gardien du Stade Rennais FC, a rejoint Chelsea en Premier League. Julien Stéphan a été interrogé sur le possible successeur de l’international sénégalais.

Stade Rennais FC : Edouard Mendy à Chelsea, c’est imminent

Après plusieurs semaines de négociations, Chelsea est parvenu à arracher Edouard Mendy des griffes du Stade Rennais FC. Alors que plusieurs sources avaient déjà annoncé l’imminence du transfert, Canal+ vient de confirmer. Selon la chaîne cryptée, les deux formations ont trouvé un accord et l’officialisation ne va plus tarder. L’opération aurait rapporté près de 25 millions d’euros au club breton. Le SRFC devrait désormais songer à remplacer d’urgence l’ancien dernier rempart du Stade de Reims, même si Romain Salin a été aligné dans les cages lors des derniers matchs.

Kevin Trapp en remplacement de l’ex-Marseillais ?

Selon plusieurs médias, le Stade Rennais FC serait attiré par plusieurs profils, dont celui de Kevin Trapp, ancien du PSG et désormais à l'Eintracht Francfort. Pour en savoir plus sur les possibilités de voir le portier allemand débarquer en Bretagne cet été, Téléfoot s’est adressé à Julien Stéphan. Il n’avait pas caché le départ programmé d’Edouard Mendy à Chelsea. Mais l’entraineur du SRFC s’est cette fois montré très vague sur la piste Kevin Trapp, annoncée sur les tablettes des recruteurs bretons. « Je ne vais pas pouvoir vous donner de nom. Il y a des discussions très avancées entre Édouard (Mendy), Chelsea et le Stade rennais. Il faut le remplacer de façon urgente maintenant. Il y a quelques pistes, des possibilités. Vous en saurez plus prochainement », a expliqué le coach de 39 ans. À signaler que la piste menant à Alfred Gomis, portier du Dijon FCO, serait également très chaude.