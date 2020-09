Stade Rennais transfert : Edouard Mendy est un joueur de Chelsea !

Le Stade rennais et Chelsea FC se sont enfin mis d’accord pour le transfert d’ Edouard Mendy. Le gardien international sénégalais a quitté le SRFC pour aller se plier aux exigences de la visite médicale préalable à la signature de son contrat.

Le Stade rennais et Chelsea d’accord !

Arrivé du Stade de Reims pour 4 millions d’euros, Edouard Mendy s’en va en Premier League où Chelsea a fait le maximum pour l’avoir. Le club anglais a bouclé le transfert du portier du Stade rennais pour 25 millions d’euros. Le joueur s’était mis d’accord avec les dirigeants du club anglais depuis plusieurs jours déjà. Même si le SRFC et les Blues n’ont encore fait aucune annonce, CanalPlus croit l’affaire définitivement bouclée. « Édouard Mendy à Chelsea, c’est fait !! Officiel », peut-on lire sur le compte Twitter du groupe. Julien Stéphan avait aussi laissé entendre que l’affaire était pratiquement bouclée, ce qui donne du crédit à l’information d’Infosportplus. Les résultats de la visite médicale d’ Edouard Mendy à Chelsea conditionnent l’officialisation de son transfert.

Qui pour remplacer Edouard Mendy au SRFC ?

Les noms pour remplacer Edouard Mendy dans les buts du SRFC ne manquent pas. La cellule de recrutement du Stade rennais a des vues sur Alfred Gomis, le compatriote de leur gardien annoncé en route pour Chelsea. Pour ce joueur, Dijon FCO exige 15 millions d’euros. D’autres joueurs sont également sur les rangs. Il est question de Kevin Trapp, l’ancien joueur du PSG aujourd’hui engagé avec l’Eintracht Francfort. Et l’ancien parisien n’est pas la dernière piste du Stade rennais non plus. Il y a aussi Rui Silva (Grenade) pour qui Rennes a déjà fait une offre de 8 millions d’euros. Selon la presse espagnole, cette proposition n'aurait pas été acceptée. Comme les dirigeants de Dijon FCO, Grenande demande 15 millions d'euros. Petit problème, le portier portugais arrive en fin de contrat. Il pourrait donc quitter le club en juin prochain en signant un précontrat en janvier prochain.

Florian Maurice a encore d’autres gardiens dans son viseur avec Ondrej Kolar (Slavia Prague) et Ugurcan Cakir (Trabzonspor). Il espère recruter un portier au meilleur rapport qualité-prix. Les revenus du transfert d'Edouard Mendy.