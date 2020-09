FC Nantes : L' ASSE accrochée, Fofana en tribune, la raison

Le match FC Nantes-ASSE s'est soldé par un match nul 2-2. Wesley Fofana, était absent pour ce match comptant pour la 4e journée de Ligue 1. Le jeune défenseur ivoirien veut quitter le club alors que ses dirigeants n'entendent pas le laisser partir. Une raison douteuse est évoquée pour justifier son absence du groupe stéphanois puisqu'il était carrément en tribune pour cette rencontre.

Mercato As Saint-Etienne, un départ ou la crise ?

Claude Puel a beau minimiser les velléités de départ de Wesley Fofana, ce dernier ne démord pas. Après sa déclaration médiatisée dans laquelle il demandait à l’ ASSE de le laisser partir, les proches du défenseur central ont dernièrement appuyé sur le volume pour amener les dirigeants à entendre le message. Rien n’y fait pourtant du côté de Claude Puel, manager général de l’ As Saint-Etienne, principal décisionnaire sur ce dossier. Le technicien stéphanois continue de faire jouer le défenseur pour expliquer qu’il n’est pas sur le départ, sauf ce dimanche.

Wesley Fofana, une blessure diplomatique ou un départ ?

Grosse surprise, Wesley Fofana ne figurait pas dans le groupe de l’ ASSE qui défiait le FC Nantes à La Beaujoire ce dimanche. Pour explication, le quotidien Le Progrès laisse entendre sur son site internet que le joueur a une blessure au genou. Cette explication a tout d’une fausse excuse pour cacher la divergence de vue entre le clan du joueur et les dirigeants stéphanois. L’offre de Leicester City serait de 30 millions d’euros et le joueur aurait déjà négocié un salaire au moins trois fois celui qu’il perçoit chez les Verts. Autrement, cette blessure, qui pourrait aussi être diplomatique, peut annoncer un accord des dirigeants pour le laisser filer en Angleterre. Une telle décision permet de lui éviter une blessure de dernière minute qui pourrait compromettre son éventuel transfert.

Le résultat du match FC Nantes - ASSE (2-2)

En ce qui concerne le match qui a opposé l’ AS Saint-Etienne au FC Nantes, les Verts ont commencé très fort avec des buts d’Adil Aouchiche à la 2ème minute du match et celui de Yvann Maçon à la 66e minute. Le FC Nantes s’est un ensuite repris avec le but de Moses Simon à la 71e minute et celui de Renaud Emond à la 85e minute. Il n’empêche que le tarif habituel des Verts qui est de deux buts inscrits par match a été respecté malgré l’absence du succès. L’As Saint-Etienne est deuxième de Ligue 1 après le Stade rennais.