ASSE - FCN : Claude Puel ne cache pas sa déception

Dimanche, le FC Nantes a mis fin à la série de victoires de l’AS Saint-Étienne. Claude Puel a affiché sa déception après le nul des Verts contre les Canaris (2-2).

Claude Puel déçu après le hold-up du FC Nantes

Première contreperformance de la saison pour l’AS Saint-Étienne. Fort de ses trois succès de rang, c’est en tant que leader du championnat que l’ASSE se déplaçait à Nantes dimanche. Contre les Canaris, les Verts se dirigeaient vers une nouvelle victoire (0-2, jusqu’à la 66e). Mais ils se sont fait reprendre par leurs hôtes en fin de match. Chose qui irrite Claude Puel. Le coach de l’ASSE a exprimé sa déception après le match. « Un point, c’est pas mal, mais quand on voit le scénario, on se dit qu’on est un peu déçus. On a touché la possibilité d’aligner une 4e victoire en menant 2-0. On s’est montré compétiteurs. Avec un peu plus de fraîcheur, peut-être qu’on aurait pu mieux gérer cette fin de match », a déclaré l’entraîneur stéphanois.

Ce qu’il a manqué aux Verts selon Puel

Dans sa sortie, Claude Puel ne manque pas de saluer les efforts de ses poulains. Surtout qu’ils viennent d’enchaîner trois matchs en l’espace d’une semaine. Contre le FC Nantes, le coach de l’ASSE craignait un manque de rythme. Au final, le technicien castrais estime qu’il a juste manqué de « maîtrise » à ses joueurs. « Je félicite mes joueurs parce qu’ils ont tout donné dans les conditions difficiles […] Il nous a manqué un peu de maîtrise », estime-t-il. Accroché à la Beaujoire, l’entraîneur stéphanois veut désormais « préparer le challenge face à Rennes ». L’ASSE (2e) reçoit le Stade rennais, actuel leader de Ligue 1, samedi.