OM Mercato : Le buteur annoncé par Villas-Boas est connu

André Villas-Boas, entraîneur de l’ OM, recevra mercredi le renfort offensif qu’il réclame depuis le début du mercato estival. Alors que le coach de l’Olympique de Marseille se félicitait d’avoir pu cacher son identité à la presse, cet attaquant serait pourtant connu.

OM : André Villas-Boas annonce l’arrivée d’un attaquant

Dimanche, après le choc OM-LOSC (1-1) en clôture de la 4e journée de Ligue 1, André Villas-Boas est revenu sur l’attaquant supplémentaire qu’il réclame depuis le début du mercato estival. Il a assuré que « ça sera réglé mercredi, le nouvel attaquant » et que l’ OM « a une option qui arrive tout de suite ». Le technicien portugais a donc trouvé l’oiseau rare qu’il attendait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais André Villas-Boas n’a pas souhaité dévoiler le nom de cet attaquant. Il a seulement indiqué qu’ « un petit joueur de 18, 19 ans va arriver, pour travailler, une pépite, comme vous dites souvent », en prenant soin de ne rien révéler sur son identité. Sûr du futur transfert, le coach marseillais a précisé : « Il doit d'abord passer les visites médicales, après nous pourrons vous dire. Il y a accord entre les parties, il prend l'avion demain soir. » Enfin, le stratège de l’ OM a déclaré : « Ce nom n'est jamais sorti (dans la presse), cette fois j'ai gagné. »

La pépite du coach portugais vraiment inconnue ?

André Villas-Boas se targue d’être parvenu à cacher à la presse le nom de son futur renfort offensif. Mais selon les informations de Foot Mercato, il s’agit de Marcos Paulo (19 ans), attaquant de Fluminense (Brésil). L’international portugais U19 serait séduit par le projet de l’ OM malgré sa préférence pour le football espagnol. Suivi par le coach portugais en personne depuis un peu plus d’un an, le dossier aurait été réglé contre un chèque de plus de 10 millions d’euros et seuls quelques détails juridiques resteraient à régler. Ainsi, l’Olympique de Marseille aurait devancé l’ OL et le LOSC, également attirés par le profil de Marcos Paulo, auteur de 8 buts et de 8 passes décisives en 49 matches sur 2 saisons au Brésil.