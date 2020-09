ASSE Mercato : Claude Puel justifie l’absence de Wesley Fofana

Wesley Fofana était le grand absent de la pelouse de la Beaujoire qui accueillait hier le match FC Nantes- ASSE (2-2) de la 4e journée de Ligue 1. Claude Puel est revenu sur les raisons de cette absence.

Cette absence de Wesley Fofana du groupe de l' ASSE

À l’ As Saint-Étienne, Wesley Fofana veut rejoindre Leicester et l’a déjà affirmé publiquement dans les colonnes du quotidien L’Equipe. Le défenseur central s’est cependant vu opposer une fin de non-recevoir de la part de son entraîneur Claude Puel. Ce dernier estime qu’il doit encore progresser et qu’il a de belles choses à accomplir aussi bien à l’ ASSE qu'en sélection de la Côte d’Ivoire avant de rejoindre un vrai grand club européen. Malgré cette position du manager général stéphanois, la famille du joueur a récemment donné de la voix pour rappeler la nécessité pour l’ As Saint-Étienne d’accepter de libérer Wesley Fofana.

La raison de l'absence du défenseur ivoirien

Surprise, Wesley Fofana était absent du groupe pour le match de la 4e journée de Ligue des Verts face au FC Nantes. Cette absence avait déjà été remarquée et le match nul 2-2 imposé par le FC Nantes aux Verts l’a de nouveau rappelé. Ce coup d’arrêt porté à la série de 3 succès sans buts encaissés par l’ ASSE confirme l’importance du joueur dans la défense du club. Des interrogations demeurent sur les raisons de son absence. Claude Puel a clarifié la question en disant à France Bleu : « Wesley (Fofana) avait mal à son genou et dans l’enchaînement des matchs c’est difficile donc il n’était pas apte ce soir ».

Blessure diplomatique à l' As Saint-Étienne ?

Cette version de l’histoire de cette absence circulait déjà dans certains médias mais presque personne n’y croyait. Au regard de l’opposition du joueur à poursuivre sa carrière à l’ As Saint-Étienne et l’amplification faite par sa famille de ses propos, on croit facilement qu’il a été mis de côté sur son propre choix parce qu’un communiqué n’avait auparavant annoncé une quelconque blessure. Le club ne communique pas non plus sur les mesures pour le rendre rapidement disponible et Claude Puel qui minimise la blessure n’a pas donné d’indication sur la date du probable retour du joueur dans son groupe.

Blessure diplomatique ou non, le match de l’ ASSE face au Stade rennais le samedi 26 septembre prochain devrait donner plus de réponses aux questions qui se posent.