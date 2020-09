RC Lens : Ligue 1, Franck Haise exigeant envers ses joueurs

Le RC Lens est 4e de Ligue 1 après sa victoire sur les Girondins à Bordeaux (2-1). Toutefois, Franck Haise n’est pas totalement satisfait de son équipe et lui exige plus d’efficacité.

RC Lens : Franck Haise demande plus d'efficacité à son équipe

Le RC Lens a enregistré une défaite et 3 victoires lors de ses quatre premiers matchs en Ligue 1 cette saison. Le promu pointe au pied du podium avec un petit point de moins que le leader l’ASSE. Sur le plan comptable, Franck Haise n’a rien à reprocher à son équipe qui a pris 9 points sur 12 possibles. Par contre, il souhaite que son équipe soit plus tueuse, car elle se procure assez d’occasions de but, mais en transforme peu. « L’efficacité est un des domaines sur lesquels on a une vraie marge de progression. On en a encore sur d’autres domaines, mais celui-là est un domaine sur lequel on doit encore avancer pour que le ratio occasions par buts marqués soit supérieur », a recommandé l’entraineur du Racing Club après le succès sur les Bordelais. Ce dernier a félicité ensuite son équipe pour avoir « marqué lors de tous ces matchs ». Néanmoins, le patron du staff technique des Lensois précise qu’il « demande juste de marquer un but de plus que l’adversaire » pour toujours prendre les trois points de la victoire.

Résultats du Racing Club en Ligue 1

Rappelons que le RC Lens a été battu lors de la 1re journée de Ligue 1 par l’OGC Nice (2-1) à l’Allianz Riviera. Lors des journées suivantes, le club nordiste a enchainé trois victoires contre le PSG (1-0), le FC Lorient (3-2) et Bordeaux (2-1). Les Sang et Or ont inscrit 7 buts et en ont encaissé 5. Comme quoi, ils ont bien respecté la consigne de Franck Haise, lors de leurs trois derniers matchs. À noter que le RCL se déplace sur le terrain du Nîmes Olympique (14e) le dimanche 27 septembre (15h) pour la 5e journée du championnat.