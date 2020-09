OL Mercato : Grosse sanction contre Jeff Reine-Adélaïde

Jeff Reine-Adélaïde a fait une sortie remarquée dans la presse pour réclamer son départ de l’ OL cet été. Un comportement qui n’a pas plu aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais. Une sanction déguisée a déjà été prise contre l’ancien Angevin.

Jeff Reine-Adélaïde réclame son départ

Brillant avec le SCO Angers, Jeff Reine-Adélaïde a été recruté par l’ OL la saison dernière contre un chèque de 25 millions d’euros. Mais l’aventure avec l’Olympique Lyonnais s’est très vite compliquée à cause d’une grave blessure contractée par le milieu offensif. Longtemps éloigné des pelouses, le joueur de 22 ans n’a fait son retour à la compétition que cette saison (1 match en Ligue 1). Mécontent de ce maigre temps de jeu, Jeff Reine-Adélaïde a approché son entraîneur et les dirigeants lyonnais pour leur expliquer qu’il souhaitait jouer régulièrement. Rudi Garcia et les responsables de l’ OL lui auraient fait des promesses qui n’ont pourtant jamais été tenues. Pour l’ancien Angevin, le moment est donc arrivé de quitter les Gones pour gagner du temps de jeu ailleurs. D’où sa récente sortie très remarquée dans les médias.

L’ OL intransigeant sur le prix du joueur

La sortie de Jeff Reine-Adélaïde aurait été très peu appréciée par les dirigeants de l’ OL. Ces derniers auraient donc décidé de le sanctionner. Il avait d’abord été question de ne pas le laisser partir. Mais Jean-Michel Aulas et ses troupes ont décidé de changer de stratégie en fixant le prix du joueur à 30 millions d’euros. En ces temps de crise économique, pas sûr que les prétendants se bousculent au portillon. Mais selon Le Progrès ce lundi, les dirigeants rhodaniens auraient décidé de se montrer inflexibles sur ce prix afin de faire payer sa sortie médiatique au joueur. Le Stade Rennais FC, annoncé comme son plus sérieux prétendant, est prévenu.