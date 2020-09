PSG Mercato : Négociations pour Dele Alli avec Tottenham

En quête de renforts cet été, le PSG songe à Dele Alli. La direction des Parisiens négocierait le transfert du milieu offensif de Tottenham.

Le PSG négocie le transfert de Dele Alli

Après le départ d’Edinson Cavani et Eric-Maxim Choupo-Moting, le PSG est à la recherche de renforts offensifs. Même s’il n’est pas un attaquant de pointe comme l'Uruguayen ou le Camerounais, Dele Alli est dans les petits papiers de Leonardo. D’après les indiscrétions de The Telegraph confirmées par RMC Sport, le club de la capitale a entamé des négociations avec Tottenham en vue du transfert du joueur de 24 ans d'ici la fermeture du marché, le 5 octobre 2020. Si l'on en croit la radio, « un premier échange a eu lieu à l’initiative des agents du joueur ». De son côté, le Paris Saint-Germain « étudie depuis la faisabilité économique d’une telle opération » d'après la dernière source. Avec le retour de Gareth Bale à Londres et le manque de confiance de José Mourinho, Dele Alli pourrait en profiter pour aller voir ailleurs.

Dele Alli n'a pas la confiance de José Mourinho

Dele Alli est sous contrat avec les Spurs jusqu’en juin 2024 depuis la prolongation de son bail en octobre 2018. Selon Transfermarkt, sa valeur sur le marché des transferts est de 64 M€. Toutefois, l’international britannique n’est pas parmi les premiers choix de José Mourinho. La saison dernière, il avait disputé 25 matchs et avait été titulaire 21 fois sur les 38 journées de championnat. Dimanche, le joueur ciblé par le PSG n’était pas sur la feuille de match du manager de Tottenham face à Southampton (5-2) en Premier League.