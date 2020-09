Ex-LOSC : SSC Naples, Victor Osimhen met Gattuso à ses pieds

Gennaro Gattuso ne regrette pas du tout d’avoir signé Victor Osimhen en provenance du LOSC la saison dernière. L’entraîneur du SSC Naples ne rate plus aucune occasion de se féliciter de la signature de l’international nigérian.

Le discours dithyrambique de Gennaro Gattuso pour Victor Osimhen

Victor Osimhen, une grosse perte pour le LOSC













Le SSC Naples a investi 70 millions d’euros sans les bonus pour recruter Victor Osimhen cet été. Une somme colossale en ces temps de crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus. Mais les Napolitains ne regrettent pas cet investissement de folie. Surtout pas Gennaro Gattuso qui n'en finit plus d’adresser ses éloges à l’attaquant de 21 ans. « La chose qui m'a frappé immédiatement quand je l'ai vu pour la première fois il y a trois mois chez moi, c'est l'homme », a déclaré le technicien italien dimanche après la victoire du SSC Naples contre Parme (2-0) en Serie A. Le coach napolitain a ensuite révélé que l’ancien du LOSC était « un garçon qui a vécu sans parents parce qu'ils sont décédés », mais « il a des valeurs et il n'a pas oublié ses origines ». Gennaro Gattuso s’est dit d’autant impressionné que Victor Osimhen « est jeune mais il a la mentalité d'un adulte » et qu’ « il gardera les pieds sur terre et continuera à travailler ». Enfin, selon le champion du monde 2006, l’ex-Lillois « est jeune, a du charisme, de la personnalité et est très intelligent, il a été très bon pour s'intégrer ».Sur le plan financier, le LOSC a gagné le jackpot en vendant le prodige nigérian à 70 millions d’euros. Mais sur le plan sportif, Lille OSC a visiblement perdu gros. Malgré une saison 2019-2020 prématurément arrêtée, le Nigérian était parvenu à marquer 18 buts et à délivrer 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Le club lillois n’est pas encore parvenu à remplacer l’ancien buteur de Charleroi, malgré la signature de Burak Yilmaz et de Jonathan David. Ces deux buteurs se cherchent encore au point que les supporters du LOSC doutent désormais de leur capacité à faire oublier l’ancien du VfL Wolfsburg.