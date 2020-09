FC Nantes - ASSE (2-2) : Gourcuff, de la colère à la joie !

Le FC Nantes a été accroché par l’ASSE (2-2), dimanche lors de la 4e journée de Ligue 1. Ce match a fait vivre deux émotions opposées à Christian Gourcuff.

Christian Gourcuff pointe la passivité énervante du FC Nantes

Le FC Nantes, qui recevait l’ASSE, visait une victoire pour se relancer après sa défaite à Monaco (1-2). Mais les Nantais ont été cueillis à froid par les Stéphanois qui ont ouvert le score du match dès la 2e minute de jeu par Adil Aouchiche. Un but inscrit trop tôt et qui a eu le mérite d’agacer profondément Christian Gourcuff. « Le gros regret, c'est plus le premier but qui nous pénalise tout de suite. Cette passivité, c'est un peu énervant », a pesté l’entraîneur des Canaris au micro de Téléfoot après la rencontre. Mais le coach de 65 ans n’était pas au bout de ses peines. À la 66e minute, Maçon a doublé la mise pour l’AS Saint-Étienne. Les Stéphanois pouvaient donc croire l’affaire pliée.

Le technicien nantais « très content » du résultat final

Mais c’était mal connaître le FC Nantes. Nullement abattus, les Canaris ont poussé et obtenu la réduction du score par Moses Simon (71’), puis l’égalisation par Renaud Emond (85'). De l’agacement, Christian Gourcuff est rapidement passé à la satisfaction. « La réaction de l'équipe a été exemplaire. C'était un très bon match », s’est-il félicité. Toutefois, il reconnaît que si le FC Nantes avait perdu, l’analyse aurait été différente. Reste que « sur l'ensemble du match », l’ancien entraîneur lorientais se dit « très content de l'équipe ». Il pense que malgré la première heure de jeu qui « n'était pas facile », ses joueurs « n'ont pas lâché ». Et Christian Gourcuff de conclure : « C'est peut-être la meilleure prestation depuis que je suis là, dans l'organisation, dans la maîtrise, dans la volonté de jouer, dans le pressing, bien coordonné. »