Montpellier HSC : Doublé d’Andy Delort, il contredit Juninho

Le Montpellier HSC a battu Angers SCO (4-1) dimanche, grâce à un doublé d’Andy Delort. Après cette 3e victoire consécutive des Pailladins, le buteur a décoché une nouvelle flèche pour Juninho.

Au Montpellier HSC, « ça joue au ballon » selon Andy Delort

Le Montpellier HSC enchaîne les succès en Ligue 1 en ce début de saison. Après l’OGC Nice (3-1) et l’OL (2-1), Andy Delort et ses coéquipiers ont étrillé Angers SCO (4-1), lors de la 4e journée du championnat. L’avant-centre du club héraultais a réussi un doublé (44e et 60e). Fort de sa performance, ce dernier a encore taclé Juninho. Le directeur sportif des Lyonnais avait accusé l’équipe de Michel Der Zakarian de fermer le jeu et de « balancer les ballons ». Des accusations rejetées en bloc par le buteur des Montpelliérains. « Je marque deux buts. J’ai mis la tête là où d’autres ne mettraient pas les pieds. Ça prouve qu'on joue au ballon au Montpellier HSC. On a des attaques placées. On ne peut pas dire que l’on ne fait que balancer », a répliqué Andy Delort.

Le capitaine Delort se réjouit pour les 3 victoires de suite

Après leur succès sur le SCO à la Mosson, les Pailladins sont 3es au classement de la Ligue 1 avec 9 points. Et cela fait énormément plaisir au nouveau capitaine du MHSC. « C’était un match important pour nous après les deux belles victoires devant Nice et Lyon. On a répondu présent et de la plus belle des manières. C’est une fierté pour moi d’être capitaine. Je remercie le coach qui m’a fait confiance », a déclaré le joueur 29 ans.