ASSE Mercato : Wesley Fofana, Leicester veut finaliser

Wesley Fofana n’a pas pris part au match de l’ASSE contre le FC Nantes dimanche. Selon Claude Puel, il souffre d’un mal au genou, alors que la rumeur du mercato évoque des négociations en cours pour son transfert à Leicester City.

Des négociations en cours pour Wesley Fofana

Le jeune défenseur veut filer à l'anglaise

Wesley Fofana a-t-il été écarté du groupe de l’ASSE contre le FC Nantes le temps de négocier son transfert à Leicester City ? Oui, selon Sky Sports. Le média britannique évoque des discussions entre le club de Premier League et l’AS Saint-Étienne, en vue du transfert du jeune défenseur formé dans le Forez. La première offre des Foxes estimée à 25 M€ (+ 5 M€ de bonus) a été rejetée par la direction stéphanoise qui exige un montant plus élevé. En attendant une éventuelle offensive des Anglais, Foot Mercato croit savoir « qu’un prêt avec une option d'achat serait l'hypothèse la plus probable pour l’instant » pour l’arrière central de 19 ans.

Wesley Fofana avait ouvert la porte pour son départ de l’ASSE il y a plus d’une semaine. Il avait demandé au manager général Claude Puel de le laisser partir en Angleterre afin de lui permettre de réaliser ses rêves. « Ma décision est prise : j'accepte une offre [celle de Leicester City, ndlr]. Je ne peux pas refuser. Je viens d'une famille pas aisée. Je serais fou de dire non. Ce contrat peut changer ma vie », avait déclaré le Franco-Ivoirien dans L’Équipe. Notons que le natif de Marseille a été révélé au sein de l'équipe stéphanoise la saison dernière grâce à Claude Puel. A ce jour, il compte 29 matchs sous le maillot des Verts, dont 19 en Ligue 1.