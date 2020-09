OM Mercato : Du nouveau dans le dossier du buteur annoncé

André Villas-Boas a révélé que l’ OM attendait son attaquant supplémentaire mercredi prochain et c’est déjà la guerre entre les médias sur le nom de l’oiseau rare. Le dernier en date n'est déjà pas très rassurant...

OM : un nouveau nom pour l’attaquant annoncé

Désireux de signer un attaquant supplémentaire pour concurrencer Dario Benedetto cette saison, André Villas-Boas devrait enfin obtenir satisfaction. C’est le technicien portugais lui-même qui l’a annoncé hier dimanche, après le match nul entre l’ OM et le LOSC (1-1, 4e journée de Ligue 1). Le stratège lusitanien avait précisé qu’il ne révélerait pas le nom de l’heureux élu avant de l’avoir signé. Mais Foot Mercato annonce qu’il s’agit de Marcos Paulo (19 ans), joueur de Fluminense (Brésil). Faux, rétorque RMC Sport pour qui le renfort offensif annoncé par l’entraîneur de l’ OM est Luis Henrique (18 ans), attaquant de Botafogo (Brésil). Considéré comme un joueur d’avenir, Luis Henrique est un attaquant polyvalent puisqu’il est capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, même si l’aile droite semble être son poste de prédilection. Il est attendu demain dans la cité phocéenne, même si certaines sources brésiliennes signalent également un intérêt de la Juventus Turin.

De grosses inquiétudes pour Luis Henrique

« On attend les examens médicaux pour confirmer l'idée », a prévenu André Villas-Boas. Et le Portugais sait très bien de quoi il parle. En effet, Luis Henrique sort à peine d’une pubalgie. Son état de santé soulève donc de grosses réserves. L’ OM ne souhaite certainement pas refaire la même erreur que dans le dossier Kostas Mitroglou, arrivé en août 2017 avec une blessure… Autre inquiétude, Luis Henrique a certes repris l’entraînement depuis une dizaine de jours, mais il n’a pas participé aux 5 derniers matchs de Botafogo. C’est donc un joueur pas du tout au top de sa condition physique qui pourrait débarquer à l’ OM cet été. De plus, le prodige brésilien souffre encore des séquelles d’une ancienne blessure embêtante, ce qui peut diminuer considérablement ses performances sportives. Enfin, alors que la pandémie de coronavirus battait son plein, Luis Henrique avait causé un gros scandale au Brésil. Il avait posté sur les réseaux sociaux un cliché montrant des femmes ligotées et bâillonnées avec la légende : « Ils disent toujours qu'il n'y a aucun moyen d'être mis en quarantaine avec des femmes. Voilà comment. Il faut faire comme ça pour rester à la maison. Faites votre part et restez chez vous. » Le jeune joueur avait ensuite expliqué qu’il s’agissait d’une simple blague. Une excuse qui ne lui avait tout de même pas permis d’éviter de vives critiques. Des critiques qu’il pourrait éviter d’entendre de nouveau de la part des supporters de l’Olympique de Marseille, s’il se montre performant sur les pelouses. Mais avant tout, il faut que Luis Henrique soit vraiment l’attaquant annoncé par André Villas-Boas…