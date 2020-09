RC Lens : Seko Fofana juge ses débuts avec les Sang et Or

Recrue estivale du RC Lens, Seko Fofana a fait ses débuts avec le club promu en Ligue 1 dimanche lors de la 4e journée de Ligue 1. Il a apprécié sa première avec l’équipe de Franck Haise contre Bordeaux.

RC Lens : Seko Fofana « heureux et fier de ses débuts à Bollaert »

Seko Fofana a joué son premier match officiel sous le maillot du RC Lens samedi, contre les Girondins de Bordeaux (2-1). Remplaçant au coup d’envoi, il a fait son entrée en jeu à la 63e minute à la place de Cheick Doucouré. Les Lensois menaient (2-0) quand la recrue débarquée d’Italie a foulé la pelouse du Matmut Atlantique. Il a ainsi aidé son équipe à préserver sa victoire grâce à son impact dans l’entrejeu. À l’issue du match, l’Ivoirien a confié ses premières impressions. « Je suis heureux et fier d’avoir fait mes débuts avec le maillot Sang et Or à Bollaert », a-t-il exprimé sur son profil Instagram. La prestation de l’ancien joueur de Manchester City a également satisfait les attentes de Franck Haise. « Seko Fofana est entré dans une période durant laquelle on maîtrisait le match. Il a joué en étant très intelligent dans son placement et son jeu de position », a apprécié le coach du Racing Club.

Fofana indisponible lors des 3 premiers matchs

Le joueur de 25 ans a été recruté à l’Udinese, le 4 août 2020. Il a signé un contrat de 4 ans avec le RC Lens jusqu’en juin 2024. Son transfert a coûté 10 M€ bonus compris au club nordiste. Souffrant de douleurs musculaires à son arrivée en Artois, Seko Fofana avait été laissé au repos lors des trois premiers matchs du RCL, respectivement contre l'OGC Nice (1-2), le PSG (1-0) et le FC Lorient (3-2).