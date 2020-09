PSG Mercato : Naples, Kalidou Koulibaly à Paris pour 80 M€ ?

Le PSG a lancé ses grandes manœuvres pour le transfert de Kalidou Koulibaly. L’arrière axial du SSC Naples devrait être le successeur de Thiago Silva parti libre à Chelsea.

Le PSG accélère pour Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly, une vieille piste parisienne













Le PSG a accéléré le dossier Kalidou Koulibaly pour se renforcer en défense centrale. Les Parisiens sont passés à l’offensive afin de devancer Manchester City qui est aussi aux trousses du Sénégalais. D’après les informations de The Telegraph, lea décidé de faire une offre de 80 M€ aupour recruter son défenseur de 29 ans. « Il nous a été indiqué que le PSG est plus avancé dans le recrutement de Kalidou Koulibaly », a appris le média britannique. Rappelons que l'équipe de la capitale a enregistré 2 défaites d'entrée en Ligue 1 (face au RC Lens et à l'OM), avant de se reprendre lors des deux journées suivantes. Les Parisiens ont marqué 4 buts et en ont encaissé 2 en 4 journées de championnat. Classée 8e avec 6 points, l'équipe de Thomas Tuchel attend des renforts d'ici le 5 octobre.Le natif des Vosges est sous contrat avec Naples où il évolue depuis juillet 2014. Sa cote sur le marché des transferts est évaluée à 65 M€. Cela fait plusieurs saisons que le nom de Kalidou Koulibaly est associé au PSG , mais il est toujours en Campanie où son contrat est valide jusqu’en juin 2023. Pour mémoire, la cible du PSG a défendu les couleurs du FC Metz en Ligue 2 entre 2010 et 2012, avant son transfert au KRC Genk (2012-2014), puis à Naples.