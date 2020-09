OM Mercato : Revirement spectaculaire pour le buteur annoncé

Dimanche, après le nul entre l’ OM et le LOSC (1-1), André Villas-Boas a annoncé que l’attaquant supplémentaire qu’il réclamait débarquerait mercredi prochain. Si RMC Sport assure que le renfort offensif annoncé est Luis Henrique, joueur de Botafogo, la presse brésilienne n’est pas d’accord sur ce nom.

Luis Henrique, l’attaquant annoncé par André Villas-Boas ?

En faisant son annonce, André Villas-Boas s’est targué d’avoir pu cacher à la presse le nom de l’attaquant attendu par l’ OM mercredi. Mais selon la radio sportive, il s’agit de Luis Henrique, jeune attaquant de Botafogo (D1 du Brésil). Une piste qui tient la route, car le jeune Brésilien cadre avec la tranche d’âge et le profil dévoilés par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. « C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver pour travailler, qui peut jouer dans les trois positions d'attaque, ce n'est pas un attaquant de référence. C'est une pépite comme vous le dites souvent », a précisé le technicien portugais. Et Luis Henrique a 18 ans et est un attaquant capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, même si sa préférence est l’aile droite.

Aucune offre de l’ OM pour le prodige brésilien ?

Mais la presse brésilienne annonce que Luis Henrique n’est pas l’heureux élu attendu par André Villas-Boas. Selon les informations de Globoesporte, Botafogo n’a reçu aucune offre de l’ OM pour la pépite offensive. D’ailleurs, le célèbre club brésilien ne pourrait pas négocier seul un départ du joueur puisque ce dernier ne lui appartient pas totalement. Botafogo posséderait seulement 40% des droits de la pépite. Les 60% restants appartiennent au TAC, club auquel il était prêté jusqu'en décembre 2022. Luis Henrique ne serait donc pas le renfort offensif annoncé par le technicien portugais. Vérité ou simple diversion de la part de Botafogo ? On le saura assez tôt. Reste désormais la piste Marcos Paulo (19 ans, Fluminense), annoncé par Foot Mercato comme l’attaquant attendu par l’ OM.