OL : Affaire Neymar-Alvaro, Karl Toko Ekambi prend position

Nouvelle prise de position dans l’affaire Neymar-Alvaro. Karl Toko Ekambi, attaquant de l’OL, s’est prononcé sur les supposées insultes racistes du défenseur central de l’OM contre l’attaquant du PSG.

OL : Karl Toko Ekambi défend Alvaro Gonzalez

Neymar accuse Alvaro Gonzalez de lui avoir tenu des propos racistes lors du Classique PSG-OM (0-1, 3e journée de Ligue 1). En l’absence de tout enregistrement sonore, les spéculations vont bon train. Cette fois, c’est Karl Toko Ekambi qui livre son avis. Selon l’attaquant de l’ OL, qui connaît bien Alvaro Gonzalez pour avoir été son coéquipier à Villarreal (2018-2019), ce dernier est « quelqu'un de bien ». « A aucun moment il n'a prononcé un mot raciste. Je suis noir et il n'a jamais souligné la couleur de peau de chacun », a assuré l’international camerounais dans les colonnes de Marca. D’après le buteur lyonnais, Alvaro Gonzalez « a été l'un des premiers à qui » il a parlé quand ils évoluaient à Villarreal et l’Espagnol lui « a toujours transmis sa bonne humeur ». Il essayait de lui parler en français pour l’aider à intégrer facilement le groupe et lui apprenait l’espagnol. Et Karl Toko Ekambi de conclure : « S'il a dit quelque chose, je suis sûr que ce n'est pas raciste. Alvaro n'est pas comme ça. »

L’affaire divise

Karl Toko Ekambi a livré son avis qui est toutefois loin de faire l’unanimité, même si le joueur de l’ Olympique Lyonnais peut se prévaloir de bien connaître son ancien coéquipier à Villarreal. Plusieurs experts en lecture labiale hispanophone se livrent une guerre de tranchée sur les supposées insultes racistes du défenseur central marseillais contre la star brésilienne du PSG. Comme toujours, l’opinion est divisée. Les uns défendent Alvaro Gonzalez, tandis que les autres l’incriminent. La commission de discipline de la LFP se prononcera dans un peu moins de trois semaines…