ASSE Mercato : Aouchiche, révélations sur son départ du PSG

Adil Aouchiche s’est engagé avec l’ ASSE après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel au PSG. Pour Téléfoot, le joueur prometteur est revenu sur les raisons de son départ de son club formateur.

ASSE : Aouchiche justifie son départ du PSG

Adil Aouchiche a été titulaire sous le maillot de l’ASSE lors des 4 premières journées de championnat. Comme promis par Claude Puel, il a du temps de jeu chez les Verts, ce qui n’était pas le cas au PSG où le milieu offensif de 18 ans a été confronté à une forte concurrence à son poste. Les débuts de la recrue stéphanoise sont même satisfaisants. Dimanche, le milieu offensif a marqué son premier but avec l’AS Saint-Étienne face au FC Nantes (2-2). Interrogé par la chaîne du foot, Adil Aouchiche ne regrette pas son départ du Paris Saint-Germain. Bien au contraire, il se réjouit de sa place de titulaire au sein de l’équipe de Claude Puel. « J’ai envie de jouer au foot. Là, je peux plus jouer avec l'ASSE, je peux plus montrer ce que je sais faire. Il y a un espace et un projet pour moi », s’est enflammé le jeune joueur, avant de justifier son choix. « J'ai directement accroché avec l’AS Saint-Étienne. Je l'ai senti, et quand je sens quelque chose, j'y vais. Je n'ai aucun regret », a expliqué le natif de Blanc-Mesnil.

Adil Aouchiche comprend le Paris SG

À la fin de son intervention, Adil Aouchiche a déploré le fait que le PSG ne lui a pas donné sa chance. « Le PSG aurait pu aussi me faire jouer, mais ils n'avaient peut-être pas assez envie de me lancer. Je comprends tout à fait leur choix. […] C'est dommage de ne pas pouvoir continuer avec le PSG, mais c'est un choix », a conclu la pépite de l’ASSE. Le N°17 des Verts a signé un bail de trois saisons le liant au club ligérien jusqu'en juin 2023.