RC Lens Mercato : Retour au Racing Club ? Gillot répond

Ancien entraineur du RC Lens, Francis Gillot a évoqué le début de saison du club promu en Ligue 1. Interrogé sur un possible retour sur le banc lensois, il a avoué n'avoir jamais été contacté dans ce sens.

RC Lens : Gillot ne revient pas au RCL

Francis Gillot a apprécié les premiers pas du RC Lens en Ligue 1 cette saison. Le promu est 4e au classement avec 9 points après 4 journées. Ce rang est le fruit de ses 3 victoires de suite en championnat. « Il y a une dynamique. C’est une équipe en pleine confiance. Il faut qu’ils en profitent au maximum et le plus longtemps possible », a commenté l’ancien coach du Racing Club dans So Foot. L'ex-coach du RCL a surtout apprécié la victoire des Sang et Or face au PSG (1-0). « Ils ont battu Paris quand même, ce n'est pas rien. Il manquait six ou sept joueurs parisiens, mais il fallait les battre et ils l’ont fait », a-t-il souligné. Francis Gillot estime l’équipe de Franck Haise costaude collectivement. « Le RC Lens, c’est surtout un collectif... », a-t-il fait remarquer. À la question de savoir s’il a eu l’occasion de retourner sur le banc lensois depuis son départ en 2007, le technicien de 60 ans a répondu : « Non, jamais ! C’est comme ça ».

Le gros regret de Francis Gillot

Francis Gillot a cependant gardé de bons contacts avec certaines personnes encore au sein du club nordiste. « J’ai vécu de bons moments à Lens et j’ai toujours plaisir d’y retourner. Il y a beaucoup de gens que j’apprécie », a-t-il noté, avant d'exprimer un gros regret. « On m'a dit qu’on n’a plus d’argent pour améliorer l’équipe. Et quand Guy Roux arrive [à l'été 2007], il a 10 M€ pour recruter. […] C’est dommage, mais je ne retiens que le positif de ces trois années à Lens », a-t-il confié. Francis Gillot avait été l’adjoint de Joël Muller au RC Lens entre 2004-2005. Il était ensuite devenu entraineur principal du RCL de la saison 2005 à la saison 2007.