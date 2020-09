OM Mercato : Un attaquant mercredi et une autre bonne nouvelle

L’ OM accélère son mercato estival. Le club phocéen va recevoir un nouveau joueur, principalement en attaque, d’ici demain mercredi. Cette recrue ne sera pas la seule avant la clôture du marché puisqu’ André Villas-Boas, qui avait annoncé son arrivée, laisse espérer d’autres recrues.

Le mercato de l’ OM complètement relancé ?

André Villas-Boas a longtemps espéré de nouveaux joueurs du côté de l’ Olympique de Marseille. Le technicien portugais voulait depuis plusieurs semaines un attaquant. L’ OM a certes recruté Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, mais ses besoins dans son secteur offensif étaient restés inassouvis. Cela va changer, selon une promesse de son entraîneur, et pas plus tard que demain mercredi. Le club doit recevoir un buteur au nom resté secret, du moins jusqu’à lundi. RMC Sport croit savoir que c’est Luis Henrique, jeune attaquant de Botafogo (D1 du Brésil), qui va débarquer à l’OM. Marcos Paulo est pourtant évoqué par d’autres sources. Il n’empêche que la prochaine recrue va passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de signer avec l’ OM.

Villas-Boas attend d'autres joueurs à l' Olympique de Marseille

Cette bonne nouvelle, peu importe l’identité de l’heureux élu, a tout d’une première puisque le club attend d’autres joueurs. Le prochain transfert est un joueur au profil validé par André Villas-Boas lui-même. Il devrait donc pouvoir apporter l’aide espérée à Dario Benedetto. Et ce dossier ne sera pas le dernier dans la cité phocéenne avant la fermeture du marché. L’ OM attendra encore d’autres joueurs et c’est son technicien portugais qui a de nouveau laissé entrevoir cette possibilité. L’arrivée du prochain buteur, selon lui, « ne veut pas dire que l’on aura terminé notre mercato ».

Considérés comme particulièrement touchés par la crise financière, conséquence à la crise de coronavirus, les dirigeants de l’ OM semblent avoir trouvé les moyens d’enrichir leur effectif. Les fans phocéens, qui verront leur club en Ligue des champions cette saison, pourraient espérer mieux qu’une simple figuration que refuse de toute façon leur entraîneur.