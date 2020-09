ASSE Mercato : Nouveau coup de pression de Wesley Fofana

Wesley Fofana veut toujours partir de l’ ASSE et les arguments de ses dirigeants pour le retenir ne semblent rien y changer. Le jeune défenseur central de l’ AS Saint-Étienne a dernièrement bien fait sentir qu’il n’avait pas changé d’avis sur ses velléités de départ.

ASSE : Wesley Fofana envoie un nouveau message au club

Le jeune défenseur ivoirien, Wesley Fofana, aurait pu avoir une carrière à la Loïc Perrin à l’ ASSE. Ou alors à 19 ans, il aurait pu rester au club encore une saison avant de filer vers un top club européen. Trop intéressé par l’envie de sécuriser financièrement sa famille, il veut céder à l’offre de Leicester parvenue aux dirigeants stéphanois. Ce club lui a fait une proposition de contrat qu’il ne peut refuser. C’est dans les colonnes du quotidien L’Équipe, qu’il avait affiché sa position sur son avenir : « Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie ».

Il est vrai que la carrière des footballeurs est courte, encore plus aujourd’hui où les clubs recherchent des joueurs toujours plus jeunes. Mais à 19 ans, Wesley Fofana avait l’occasion de faire ses preuves à l’ ASSE avant de rejoindre un autre club. Les 75 000 euros de revenus mensuels qu’il perçoit n’ont rien d'un salaire de misère. Mais, quelles que soient les supputations, Wesley Fofana veut s’en aller et fait tout pour ne pas le faire oublier. Lorsqu’il devient silencieux, ce sont ses proches qui prennent le relai pour réclamer son départ. Et quand il reprend les commandes, le défenseur resté en marge du groupe lors du match face au FC Nantes, envoie des signaux très clairs.

À l'As Saint-Étienne, le défenseur ivoirien presse pour partir

Ces dernières heures, Wesley Fofana s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux où il a retiré toutes références à son actuel club l’ ASSE. Outre le maillot stéphanois qu’on peut encore voir sur son image de fond de page, le joueur a changé son profil par « En Attente PourEux W.G ». Sur Instagram, c’est la même situation qu’il impose à ses 39 000 abonnés. Wesley Fofana est donc toujours sur le départ et les fans de l’ ASSE pourraient l’avoir compris. Les dirigeants vont-ils pour autant le laisser partir ?