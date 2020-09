Stade rennais Mercato : Edouard Mendy remplacé par Livakovic ?

Ce mercato estival, le Stade rennais va perdre Edouard Mendy, en route pour Chelsea. Pour le remplacer, Dominik Livakovic pourrait arriver à Rennes dans les prochains jours, selon les dernières informations.

Stade rennais Mercato : Dominik Livakovic au SRFC ?

Le Stade rennais est d’accord depuis le week-end dernier, avec Chelsea, pour le transfert de Edouard Mendy. Le gardien de but acheté 4 millions d’euros au Stade de Reims il y a un an, va rapporter 21 millions d’euros de plus hors bonus. Rejoindre Chelsea étant une opportunité impossible à refuser, l’international gardien sénégalais s’y prépare. Le portier a déjà son accord avec les Blues chez qui il va signer un contrat longue durée. Ce dossier, qui aurait pu être réglé le week-end dernier, traine encore à cause de certains détails à régler. Il n’empêche que le Stade rennais est en préparation du départ de son exemplaire gardien. Un portier du Dinamo Zagreb aurait récemment pris le dessus sur les autres pistes.

On connaissait l’intérêt du Stade rennais pour Alfred Gomis, le compatriote sénégalais de Edouard Mendy. Mais pour ce gardien, Dijon FCO exigerait 15 millions d’euros, un montant qui est probablement à la source de la redirection des radars du SRFC vers le Dinamo Zagreb. Dominik Livakovic, âgé de 25 ans, serait le portier pouvant remplacer Mendy. Dans son actuel club depuis 2016 et quelques 141 matchs dans les jambes, il est international croate avec 11 sélections depuis 2017. Un portier d’une certaine expérience qui serait devenu la priorité du Stade rennais, selon le média Sportske Novosti. Une proposition de près de 10 million d’euros du SRFC serait attendue par les dirigeants de Zagreb. Dominik Livakovic a donc de grandes chances de débarquer dans les buts de Rennes dans les prochains jours, à condition que l’offre annoncée soit effectivement envoyée par les dirigeants rennais.

Stade rennais Mercato : Il y a aussi la piste Rui Silva pour Rennes

A noter qu’une proposition de 8 millions d’euros du club breton aurait été faite à Grenade pour Rui Silva. Le gardien portugais de 26 ans arrive en fin de contrat en juin prochain mais ses dirigeants ont refusé de le vendre au club français. Il se disait en Espagne qu’il aurait signé un protocole d’accord avec le Bétis Séville, lequel devrait se concrétiser en janvier pour son départ définitif en juin. Rien de ce montage n’est réel puisque le portier ne peut signer d’engagement avec aucun autre club de quelque manière que ce soit avant le mois de janvier. Le Stade rennais qui joue la Ligue des Champions, pourrait aussi attendre l’hiver prochain pour se l’offrir gratuitement s’il ne trouve aucun accord pour remplacer Mendy dans l’immédiat.