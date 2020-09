OM Mercato : Nouveau, deux renforts offensifs attendus ?

Le fameux attaquant supplémentaire de l’ OM annoncé par André Villas-Boas devrait débarquer ce mardi ou mercredi. Pourtant, Pablo Longoria, directeur du football de l’Olympique de Marseille, n’exclut pas de signer un autre renfort offensif.

OM : André Villas-Boas attend sa « pépite »

André Villas-Boas réclamait un attaquant supplémentaire cet été. L’entraîneur phocéen va obtenir satisfaction. Après le match entre l’ OM et le LOSC (1-1, 4e journée de Ligue 1), le technicien portugais a assuré que l’oiseau rare était désormais trouvé et que l’affaire n’était plus qu’une question de jours (ce mardi ou au plus tard mercredi). Évoquant le profil de l’heureux élu, l’ancien stratège de Chelsea a précisé que c’est « un jeune attaquant, de 18-19 ans » qui « peut jouer sur les trois postes d’attaque », mais que « ce n’est pas un pur avant-centre, mais oui c’est une pépite ». Depuis, c’est la course à l’information entre les différents médias pour dévoiler le nom de cet attaquant. Selon RMC Sport, il s’agit de Luis Henrique (18 ans, Botafogo, Brésil), alors que Foot Mercato soutient que c’est Marcos Paulo (19 ans, Fluminense, Brésil). Ce qu’André Villas-Boas lui s’est vanté de bien cacher à la presse.

Pablo Longoria veut un buteur confirmé

Quel que soit l’attaquant attendu par André Villas-Boas, Pablo Longoria ne semble pas y trouver son compte. Selon L’Équipe, le directeur du football de l’ OM aurait confié en coulisses qu'il souhaiterait également recruter un buteur pur sang, capable de concurrencer immédiatement Dario Benedetto. L’Espagnol n’est pas opposé à l’arrivée de la « pépite » annoncée par le coach olympien. Le renfort offensif annoncé par le technicien portugais devrait être signé contre un chèque de 10 millions d’euros et Frank McCourt aurait décaissé 20 millions d’euros pour signer un attaquant supplémentaire cet été. Donc en théorie, Pablo Longoria pourrait utiliser les 10 autres millions d’euros restants pour signer le renfort offensif de son choix. Une hypothèse qui n’est pas à écarter, à en juger par les propos d’André Villas-Boas selon qui l’arrivée de la « pépite » annoncée ne mettrait pas fin au mercato estival de l’ OM. Mais pour signer l'attaquant qu'il souhaite, Pablo Longoria devra d'abord vendre des joueurs...