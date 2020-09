OL Mercato : Jean Lucas dans les plans du RC Strasbourg

En manque de temps de jeu à l’ OL, Jean Lucas est dans les petits papiers du RC Strasbourg. En effet, ses services ont été proposés au club alsacien qui regarderait de près son profil.

OL : Le profil de Jean Lucas à l'étude au RC Strasbourg

Non qualifié pour la coupe d’Europe, l’OL est lancé dans une opération dégraissage. Barré par la concurrence de ses compatriotes Bruno Guimaraes (22 ans) et Thiago Mendes (28 ans), ou encore Maxence Caqueret (20 ans), Jean Lucas est poussé dehors. Le média Dernières Nouvelles d'Alsace croit savoir que ce dernier a été proposé au Racing Club de Strasbourg. L'équipe de Thierry Laurey est en quête d’un milieu capable de jouer en sentinelle devant la défense. Et le profil du Brésilien de bientôt 22 ans est étudié par le RC Strasbourg selon le journal régional. Jean Lucas a été transféré de Flamengo (Brésil) en juillet 2019 pour un montant de 8 M€. Depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais, il a disputé 19 matchs, dont 13 en Ligue 1. Titulaire 4 fois seulement, toutes compétitions confondues, le natif de Rio de Janeiro a marqué 3 buts pour une passe décisive. Il est sous contrat à l’OL jusqu’en 2024 et sa cote sur le marché est estimée à 4,5 M€.

Jean Lucas, le suivant sur la liste des transférés ?

Pour mémoire, le club rhodanien s’est déjà séparé de Martin Terrier, Amine Gouiri, Oumar Solet, Pape Cheikh Diop, Fernando Marçal, Ciprian Tatarusanu, Kenny Tete et Bertrand Traoré cet été. Le capitaine Memphis Depay, Houssem Aouar, Jeff Reine-Adélaïde ou encore Moussa Dembélé pourrait suivre d’ici le 5 octobre, date de fermeture du marché de l’été.