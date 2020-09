ASSE Mercato : Départ imminent d'un jeune gardien de but

L’ ASSE est sur le point de laisser filer l’un des cinq gardiens de but de l’effectif professionnel 2020-2021. Le club ligérien et le jeune portier auraient trouvé un arrangement pour se séparer à l’amiable.

ASSE : Alexis Guendouz en approche à l'USM Alger

En plus de Jessy Moulin, Stefan Bajic et Stéphane Ruffier, l’ASSE compte 2 autres gardiens de but dans son équipe professionnelle, Etienne Green et Alexis Guendouz. N’ayant pas la possibilité de jouer avec les pros à cause de la très forte concurrence, le dernier a ouvert la porte de sortie. Il a décidé de rejoindre l’USM Alger en Afrique. D’après les informations du média algérien Compétition, le portier de 24 ans va s’engager avec le club basé dans la capitale de l’Algérie dans les prochaines heures. Et pour se donner les moyens de partir de l’AS Saint-Étienne, la source croit savoir que Alexis Guendouz « a trouvé un accord avec les responsables de son club formateur pour racheter sa lettre de libération ». Il ne reste donc plus que la signature officielle du Franco-Algérien à l’USMA où il sera mis en concurrence avec Mohamed-Lamine Zemmamouche (35 ans).

Alexis Guendouz, c'est 11 ans à l'AS Saint-Étienne

Alexis Guendouz a intégré le centre de formation de l’ASSE en 2009. Sept ans après, soit précisément le 16 mai 2016, il a signé son premier contrat professionnel. Entre 2016 et 2017, le natif de Saint-Étienne a joué avec la réserve des Verts, avant son prêt au Pau FC lors deux deux dernières saisons (2018-2020). En attendant, l’officialisation du départ du portier prometteur, il est lié au club ligérien jusqu’en juin 2021.