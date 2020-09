Stade Rennais FC : Une mauvaise nouvelle avant la 5e journée

Le Stade Rennais FC a battu l’AS Monaco (2-1), samedi lors de la 4e journée de Ligue 1. Mais le SRFC y a laissé des plumes, ce qui pourrait lui coûter cher samedi prochain à Saint-Étienne.

Stade Rennais FC : Faitout Maouassa blessé à la cheville droite

Le Stade Rennais FC, qui réalise un bon début de saison, s’est imposé à l’AS Monaco (2-1) samedi dernier. Mais malheureusement, les joueurs de Julien Stéphan n’ont pas obtenu cette victoire sans une désagréable contrepartie. Le latéral gauche breton Faitout Maouassa a été touché à la cheville droite lors d’un contact avec le Monégasque Ruben Aguilar à la 35e minute de jeu. Le natif de Villepinte a tout de même tenté de continuer à jouer, mais la douleur a été plus forte. Le joueur de 22 ans est sorti du terrain avec des béquilles et a été remplacé par Adrien Truffert à la 41e minute.

Plusieurs semaines d’indisponibilité pour l’ancien Nîmois

Faitout Maouassa a passé des examens médicaux complémentaires. Selon les informations de L’Équipe, le joueur sera indisponible pendant plusieurs semaines. Il ne sera donc pas présent lors du déplacement sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard pour défier l’AS Saint-Étienne, samedi prochain à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. De plus, l'ancien joueur du Nîmes Olympique, auteur de belles prestations en ce début de saison, pourrait manquer le premier match du Stade Rennais FC en Ligue des champions, le 20 ou 21 octobre.