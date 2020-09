OGC Nice Mercato : Wylan Cyprien d'accord avec Bordeaux ?

Indésirable à l’OGC Nice, Wylan Cyprien plaît bien à Jean-Louis Gasset, nouvel entraineur des Girondins de Bordeaux. Des tractations sont en cours pour le transfert du milieu de terrain. Un accord est même évoqué !

Wylan Cyprien convaincu par Gasset et les Girondins

À l’OGC Nice, Patrick Vieira ne compte plus sur Wylan Cyprien depuis que le joueur n’a pas trouvé d’accord avec le club pour la prolongation de son contrat qui expire en juin 2021. Il est écarté du groupe niçois et n’a pas joué le moindre match lors des 4 journées de Ligue 1 disputées. En effet, le Gym est contraint de transférer le milieu défensif cet été, ou bien il sera libre de signer avec le club de son choix dès janvier 2021. En quête de renforts dans son entrejeu, Jean-Louis Gasset fait tout pour recruter Wylan Cyprien. Le besoin de Bordeaux s’est accentué depuis la blessure à l’aine de Toma Basic. L’Équipe a confirmé l’intérêt des Girondins mais également le souhait de Wylan Cyprien de « se poser en Gironde ». Quant à Le 10Sport, il croit savoir que le joueur de 25 ans et le FCGB ont trouvé un accord contractuel. Il ne reste donc plus qu’un accord entre les deux clubs, mais ils sont loin de s’entendre. En effet, l’OGC Nice souhaite un transfert sec, alors que Bordeaux penche vers un prêt avec une option d’achat.

Bordeaux face à un souci financier

Confronté à un souci financier, le club au scapulaire est obligé d’acter le transfert de certains joueurs, dont Samuel Kalu ou encore Alexandre Mendy, avant de se renforcer comme il le souhaite. Wylan Cyprien est coté à près de 15 M€, mais les Aiglons réclamaient 20 M€ au départ. Finalement, ils ont revu leur exigence à la baisse, car le joueur formé au RC Lens pourrait attendre tranquillement l’hiver et s’engager librement où il veut.