ASSE Mercato : Loïc Perrin impliqué dans un transfert !

Loïc Perrin a pris sa retraite à l’ ASSE cet été. Interrogé par la chaîne Téléfoot, David Wantier a avoué avoir été aidé par l’ex-capitaine de l'AS Saint-Étienne pour finaliser un transfert en janvier 2018.

ASSE : Comment Loïc Perrin a aidé Wantier dans le dossier Subotic

En plus d’être le capitaine de l’ASSE, Loïc Perrin était très écouté en dehors du terrain et du vestiaire. D’ailleurs, David Wantier se souvient de l’aide que lui a portée le défenseur retraité au moment de boucler le transfert de Neven Subotic, lors du mercato d’hiver 2018. Selon le témoignage de l’ex-patron de la cellule de recrutement de l’AS Saint-Étienne, Loïc Perrin a convaincu l’arrière serbe de signer chez les Verts. « Neven Subotic avait demandé à parler au capitaine. Il avait validé sa venue après avoir échangé avec Loïc Perrin », a-t-il rappelé. À la suite de David Wantier, l'Ambassadeur à vie de l’ASSE a révélé l’échange téléphonique qu’il a eu avec l’ancien joueur du Borussia Dortmund. « Neven Subotic avait demandé à me parler à la veille d’un match contre le FC Metz, à l'hôtel en Moselle », a-t-il précisé d’entrée. « Il voulait avoir des précisions, sur le club, les objectifs, etc. On venait de traverser une période très compliquée. Jean-Louis Gasset venait de reprendre l'équipe [en décembre 2017, ndlr], il voulait connaître les objectifs, les forces de l'équipe. Comment travaille l'équipe… », a raconté Loïc Perrin, tout en précisant que « c’est la seule fois » où il est intervenu dans un recrutement.

Que devient Neven Subotic ?

Finalement, Neven Subotic a joué une saison et demie à l'ASSE, entre janvier 2018 et juin 2019. Il était arrivé dans le Forez libre de tout engagement après dix saisons consécutives au BVB (2008-2018). Il formait une paire solide avec Loïc Perrin sous la direction de Gasset. Le défenseur axial de 31 ans avait disputé 44 matchs sous le maillot des Verts, pour 3 buts marqués. Parti de Saint-Étienne, il a joué avec l'Union Berlin en Bundesliga la saison dernière. Depuis le 18 septembre 2020, il a signé à Denizlispor en Turquie.