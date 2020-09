SCO Angers Mercato : Action pour le retour de Sofiane Boufal

En panne dans le secteur offensif, le SCO Angers aurait pris une décision pour le retour de Sofiane Boufal, en manque de temps de jeu à Southampton.

SCO Angers : contact établi avec Sofiane Boufal

Dans cette dernière ligne droite du mercato estival, le SCO Angers va devoir s’activer pour recruter un élément offensif. En effet, le secteur offensif angevin est aux abois en raison de l’indisponibilité longue durée de Rachid Alioui et de Mathias Pereira Lage. Pour se renforcer en attaque, les recruteurs angevins auraient donc approché Sofiane Boufal pour envisager un retour dans son club formateur (de 2010 à 2015). Selon les informations de France Football, ces contacts auraient été établis la semaine dernière.

Quelle réponse de l’international marocain ?

En manque de temps de jeu à Southampton, Sofiane Boufal ne serait pas opposé à un départ. Quant aux Saints, ils seraient chauds pour se séparer du milieu offensif marocain pour ne pas courir le risque de le voir partir libre l’été prochain, fin de son contrat. Mais le joueur n’a pas encore répondu à l’intérêt des recruteurs du SCO Angers et l’affaire est encore loin d’être pliée par ces derniers. En effet, un départ lui permettrait de gagner du temps de jeu ailleurs, mais Sofiane Boufal se montre très sélectif sur sa prochaine destination. Il aurait ainsi refusé des propositions de clubs du Moyen-Orient, car il souhaite rester en Europe. De plus, l’ex-Scoïste serait visé par le Betis Séville où il pourrait rejoindre Nabil Fekir. Entre convaincre son ancien joueur et déjouer la concurrence du Betis Séville, le SCO Angers devra se donner un mal fou pour espérer rafler la mise.