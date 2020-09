Stade de Reims : Guion a un plan pour renforcer son effectif

Sur le départ du Stade de Reims cet été, Boulaye Dia n’a toujours pas trouvé preneur, à deux semaines de la fin du mercato. Pour David Guion, le moment est probablement arrivé de s’activer pour faciliter le départ de l’attaquant afin de combler les postes à pourvoir.

Stade de Reims : pas de preneur pour Boulaye Dia ?

Brillant la saison dernière avec le Stade de Reims, Boulaye Dia s’est fait remarquer par plusieurs écuries désireuses de le recruter cet été. Alors que les dirigeants rémois ont accordé un bon de sortie à l’attaquant, les prétendants ne se bousculent pas au portillon. La faute probablement à son prix, 15 millions d’euros. Et Jean-Pierre Caillot et son staff ne semblent pas disposés à faire des concessions. Or, cette somme n’est pas à la portée de toutes les bourses en ces temps de crise économique causée par la situation sanitaire.

David Guion insiste pour le départ de l’attaquant

Pour David Guion, il faut s’activer pour faciliter le départ de l’ancien attaquant de Jura Sud. Le secteur offensif n’étant pas le maillon faible de l’effectif du Stade de Reims, un départ de l’attaquant ne sera pas un coup dur. Une vente du joueur permettrait même de renforcer les autres secteurs du club. « On sait que si Boulaye part, il faudra inévitablement le remplacer et on sait aussi que ça peut peut-être nous permettre de réajuster notre effectif », a expliqué David Guion au micro de Téléfoot. L’entraîneur du Stade de Reims est conscient que son « début de championnat n'est pas bon », mais il n'est pas inquiet car ce n'est que le début de la saison, et précise qu’ « un départ de Boulaye permettrait de réajuster sur quelques postes ».