Stade Brestois Mercato : Philippoteaux part de Nîmes (Off.)

C’est bien au Stade Brestois que Romain Philippoteaux va poursuivre la saison 2020-2021. Il a fait l’objet d’un transfert du Nîmes Olympique ce mardi.

Le Stade Brestois recrute Philippoteaux pour 2 ans

Romain Philippoteaux arrive officiellement au Stade Brestois en provenance du Nîmes Olympique. Il a signé un contrat de deux saisons qui le lie au club breton jusqu’en juin 2022. « Le Stade Brestois a le plaisir de vous annoncer la signature pour deux saisons de Romain Philippoteaux. Il apportera sa belle expérience au collectif d’Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur qui l’avait lancé en professionnel au Dijon FCO il y a sept ans », a communiqué le SB29. Le milieu offensif de 32 ans portera le numéro 12 chez les Ty-Zefs. L'indemnité de transfert de ce dernier n'a pas été dévoilée.

Romain Philippoteaux retrouve Dall’Oglio à Brest

Romain Philippoteaux était encore sous contrat avec les Crocos jusqu’en 2022 et avait même démarré la nouvelle saison avec le club gardois avant son transfert. Il a été titulaire lors des 3 premières journées de Ligue 1. La recrue débarque à Brest avec son expérience. Il compte en effet 253 matchs en Ligue 1 et Ligue 2 confondues. Le natif de Vaucluse a évolué sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio entre 2013 et 2015 à Dijon. Le joueur de 32 ans et le technicien de 56 ans se retrouvent donc en Bretagne pour une nouvelle collaboration. En dehors du DFCO et du NO, Philippoteaux a joué au FC Lorient (2015-2017) et à l'AJ Auxerre (2017-2019).