ASSE Mercato : Wesley Fofana, Leicester rehausse son offre

Leicester City veut contraindre l’ ASSE à lui céder Wesley Fofana cet été. Pour ce faire, le club de Premier League a revu son offre à la hausse pour le jeune défenseur central.

ASSE : Leicester City monte à 32 M€ pour Wesley Fofana !

Éconduit une première fois par l’ASSE pour Wesley Fofana, Leicester City est revenu à la charge avec une nouvelle proposition. D’après les révélations de L’Équipe, la direction des Foxes a proposé « 32 M€ avec 10 % sur une éventuelle plus-value à la revente » pour transférer le joueur de 19 ans. Les offres précédentes du club britannique étaient de 25 M€, puis de 30 M€. Cependant, la source croit savoir que Claude Puel, le manager général de l’AS Saint-Étienne, est resté inflexible. Par conséquent, cette nouvelle proposition a également été refusée si l’on en croit la source. Leicester City a encore deux semaines, soit jusqu’au 5 octobre pour tenter de convaincre les dirigeants du club ligérien.

Wesley Fofana rêve d'une vie meilleure avec l'offre des Foxes

Wesley Fofana a pourtant été bien clair avec les responsables de l’ASSE. « Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie », avait-il confié au quotidien sportif. En effet, l’arrière formé au sein de l’académie des Stéphanois ne veut pas laisser passer l’opportunité de jouer dans la relevée et lucrative Premier League, après une seule saison en Ligue 1. Il supplie ainsi la direction des Verts d’accepter l’offre de Leicester City, car le club, sa famille et lui y gagnent tous. « Quand les sous sont là, il faut les prendre », avait conseillé la pépite à ses dirigeants, tout en insistant sur sa décision : « les aspects sportif et financier étant réunis, je suis obligé de dire oui ». Ayant prolongé son contrat en avril 2020, Wesley Fofana est lié à l’ASSE jusqu’en juin 2024 et vaut 10 M€ sur le marché selon Transfermarkt.