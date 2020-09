Mercato OM : Luis Henrique arrive, du nouveau pour Marcos

L’actualité Mercato OM domine ces derniers jours dans la presse sportive française. Luis Henrique devrait débarquer au club et le nom de Marcos Paulo s’est greffé au mouvement en attente d’officialisation du côté de l’ Olympique de Marseille.

Mercato OM : Luis Henrique, ce qui retarde sa venue

André Villas-Boas l’a dit, l’ OM va recevoir un joueur dans son secteur offensif ce mercredi. Le portugais se réjouissait d’avoir pu cacher le nom du joueur et l’existence de tractations entre son club Botafogo, les représentants du joueur et Marseille. Cette déclaration de l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille a sonné comme un défi aux journalistes sportifs. Cette déclaration a poussé les médias à se lancer dans une course pour dévoiler l’identité de l’heureux élu. RMC Sport pense avoir trouvé le joyau caché derrière les affirmations du technicien marseillais. Luis Henrique de Botafogo serait le prochain joueur de l'Olympique de Marseille. L’information est depuis confirmée au Brésil où son départ a été retardé par des questions administratives en lien avec les formalités à remplir pour le Covid-19.

Marcos Paulo pour enflammer le Mercato OM ?

Mais à côté du nom de Luis Henrique, l’ OM est aussi associé à celui de Marcos Paulo. Ce joueur de Fluminense Football Club (jeune attaquant âgé de 19 ans) serait également la cible des dirigeants marseillais. Alors que RMC Sport dément des approches de l’ Olympique de Marseille pour ce joueur, le média brésilien Lance laisse croire que les dirigeants de l’ OM travaillent sur un coup double. Le jeune Marcos Paulo présentait l’avantage d’être de nationalité portugaise. Son prix est estimé à 9 millions d’euros, loin des 5 millions d’euros que pourraient payer les Phocéens pour Luis Henrique Tomaz de Lima. Marcos Paulo ne devrait débarquer à Marseille que si ses dirigeants acceptent de le prêter, un cas de figure auquel ne croit pas RMC Sport qui ne lui connait aucun contact avec la formation phocéenne.