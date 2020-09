Stade Rennais : Alfred Gomis ? Impossible et « suicidaire »

Sur le point de céder Edouard Mendy à Chelsea, le Stade rennais FC souhaite le remplacer par Alfred Gomis, gardien du Dijon FCO. Un intérêt parvenu à la connaissance d’Olivier Delcourt qui n’a pas manqué de préciser sa perception de l’avenir de son gardien international sénégalais.

Le Stade rennais FC aux trousses d’Alfred Gomis

Le Stade rennais FC a cédé Edouard Mendy à Chelsea. Un chèque de 25 millions d’euros est évoqué et l’opération est dans sa phase finale. Le portier rennais a passé sa visite médicale hier à Londres et le résultat devrait conditionner l’annonce de sa signature au club londonien. Si les observateurs saluent une grosse vente des dirigeants rennais, ces derniers doivent en retour s’activer pour trouver un successeur à l'ancien joueur du Stade de Reims. Les recruteurs du SRFC auraient donc jeté leur dévolu sur Alfred Gomis, dernier rempart de Dijon FCO. Blessé en février dernier, l’international sénégalais n’avait pas pu finir la saison arrêtée à cause de la pandémie de coronavirus. Mais Alfred Gomis est revenu en force dans ce début de saison et était titulaire dans les cages dijonnaises lors des 4 journées de Ligue 1 déjà disputées. De quoi attiser l’intérêt des recruteurs bretons.

Le Dijon FCO ferme la porte de sortie pour le Sénégalais

Le SRFC gagnerait à oublier la piste menant au gardien de 27 ans. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Olivier Delcourt a été très clair sur l'avenir de l'ancien portier du Torino FC. Après avoir rappelé que « Alfred a prolongé son contrat il y a trois semaines », le président du Dijon FCO a estimé que les recruteurs rennais auraient pu conclure l’affaire s’ils étaient arrivés « au mois de juin ou de juillet ». Pour le patron dijonnais, Alfred Gomis « est amené à quitter le club, mais pas maintenant, ce n'est pas possible ». Et Olivier Delcourt d’assurer que le Dijon FCO a besoin de son gardien et que « ce serait suicidaire de le laisser partir ». Le Stade rennais FC devrait désormais se concentrer sur la piste menant au gardien croate Dominik Livakovic.