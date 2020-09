Stade rennais : Mendy , Lampard confirme le rôle de Petr Cech !

L’ancien portier du Stade rennais, Edouard Mendy, est désormais un joueur de Chelsea à un détail près. Le portier sénégalais a été le choix de Petr Cech. L’ancien gardien de Chelsea FC a longuement insisté auprès de ses dirigeants pour faire signer celui qui gardait encore il y a peu les buts du SRFC.

Edouard Mendy à Chelsea, c'est grâce à Petr Cech

Lui-même ancien portier du Stade rennais, Petr Cech a poussé de toutes ses forces Chelsea à recruter Edouard Mendy. Le portier Tchèque, devenu conseiller sportif à Chelsea, a convaincu Frank Lampard de recruter le néo ex-Rennais. Le niveau d’un gardien de but dans un club comme Chelsea est très élevé. Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero n’étant pas à ce niveau aux yeux de Petr Cech, celui-ci a suggéré à ses dirigeants de faire signer Edouard Mendy. Hier mardi, l’international sénégalais était à Londres où il a passé sa visite médicale préalable à la signature de son contrat. Dans l’attente de l’officialisation de son transfert, Frank Lampard a évoqué son arrivée.

Le Stade rennais doit son gros chèque à son ancien portier

« Avec l'arrivée de Mendy, c'est plus de concurrence (entre les gardiens de but), donc chaque réaction devra être positive pour Kepa afin que Mendy » puisse faire ses preuves dans l’équipe de Chelsea, a déclaré Lampard, puis il a révélé : « Petr était important à cet égard parce que le gardien de but est un poste très particulier et il a été le meilleur du monde à ce poste pendant longtemps. Il a donc eu son mot à dire sur ce dossier de mon point de vue. Je m'appuie beaucoup sur lui pour ce qui est des gardiens de but au jour le jour et de la préparation de l'avenir. Il a donc été très influent.»

Edouard Mendy a, comme nous le disions depuis le début, été le choix de Petr Cech. Il devrait débuter sa première séance d’entraînement chez les Blues dès jeudi prochain. Le club londonien joue ce mercredi en League Cup face à Barnsley. Une occasion pour Thiago Silva, la nouvelle recrue en défense, de faire ses grands débuts.